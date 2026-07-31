Thế giới

Trung Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường đối thoại kinh tế-thương mại

Giới chức kinh tế-thương mại cấp cao Trung Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác song phương, dù Bắc Kinh bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các lệnh hạn chế mới từ Washington.

Phương Oanh
Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)
Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Ngày 30/7, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng), Trưởng đoàn phụ trách các vấn đề kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer để thảo luận về các vấn đề liên quan tới quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu rộng và mang tính xây dựng về việc triển khai nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong cuộc gặp gần đây tại Bắc Kinh, cũng như các biện pháp duy trì quan hệ kinh tế-thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất và giải quyết thỏa đáng các quan ngại của mỗi bên trong giai đoạn tới.

Phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các biện pháp hạn chế mới đây của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế và thương mại nhằm vào nước này.

ttxvn-giangto.jpg
Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước, sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế-thương mại song phương nhằm tăng cường trao đổi, củng cố lòng tin, thu hẹp khác biệt, mở rộng hợp tác và thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương phát triển ổn định, tích cực. Điều này giúp đóng góp vào việc xây dựng quan hệ Trung Quốc-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược.

Trước đó, ngày 23/7, giới chức thương mại Trung Quốc cho biết các nhóm công tác về kinh tế và thương mại của nước này và Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ về các thỏa thuận cụ thể liên quan đến cơ cấu, chức năng và mô hình hoạt động của Hội đồng thương mại. Hai bên cũng đang nghiên cứu một khuôn khổ cắt giảm thuế quan đối ứng với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD của mỗi bên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đối thoại kinh tế Trung Quốc Mỹ #quan ngại về hạn chế thương mại #hợp tác song phương trong thương mại #xây dựng quan hệ kinh tế ổn định #thành lập hội đồng thương mại Trung Quốc Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Cuộc chiến Thương mại Mỹ-Trung

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quảng trường tại phố cổ La Habana vắng du khách. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ngành du lịch Cuba gần như tê liệt hoàn toàn

Các lệnh trừng phạt của Mỹ và tình trạng thiếu nhiên liệu buộc gần 3/4 số khách sạn ở Cuba phải đóng cửa và nhiều tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế đã rút khỏi thị trường nước này.

Trụ sở Samsung Electronics Co. ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Samsung dự báo thiếu hụt chip kéo dài đến năm 2028

Các hợp đồng về chíp nhớ chiếm khoảng 60-70% năng lực sản xuất dài hạn của Samsung, việc yêu cầu khách hàng thanh toán trước theo mức giá tối thiểu giúp giảm rủi ro cho các khoản đầu tư của hãng.