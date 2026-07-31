Trung Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường đối thoại kinh tế-thương mại

Ngày 30/7, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng), Trưởng đoàn phụ trách các vấn đề kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer để thảo luận về các vấn đề liên quan tới quan hệ kinh tế và thương mại song phương.



Trong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu rộng và mang tính xây dựng về việc triển khai nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong cuộc gặp gần đây tại Bắc Kinh, cũng như các biện pháp duy trì quan hệ kinh tế-thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất và giải quyết thỏa đáng các quan ngại của mỗi bên trong giai đoạn tới.



Phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các biện pháp hạn chế mới đây của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế và thương mại nhằm vào nước này.



Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước, sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế-thương mại song phương nhằm tăng cường trao đổi, củng cố lòng tin, thu hẹp khác biệt, mở rộng hợp tác và thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương phát triển ổn định, tích cực. Điều này giúp đóng góp vào việc xây dựng quan hệ Trung Quốc-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược.

Trước đó, ngày 23/7, giới chức thương mại Trung Quốc cho biết các nhóm công tác về kinh tế và thương mại của nước này và Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ về các thỏa thuận cụ thể liên quan đến cơ cấu, chức năng và mô hình hoạt động của Hội đồng thương mại. Hai bên cũng đang nghiên cứu một khuôn khổ cắt giảm thuế quan đối ứng với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD của mỗi bên./.

Trung Quốc, Mỹ nhất trí thành lập hội đồng thương mại Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thành lập một hội đồng thương mại, theo đó các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên sẽ thảo luận hợp tác, bao gồm cả việc giảm thuế quan có đi có lại.