Nga tuyên bố tập kích hàng loạt mục tiêu quân sự, nhà máy quốc phòng tại Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vừa thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác cao và thiết bị bay không người lái (UAV), đánh trúng hàng loạt sân bay quân sự, cơ sở công nghiệp quốc phòng cùng các trung tâm viễn thông, hậu cần trọng yếu trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Bộ trên cho biết thêm cuộc tập kích phối hợp quy mô lớn diễn ra vào đêm 29 sang ngày 30/7, đánh trúng các mục tiêu tại thủ đô Kiev, thành phố Lvov, cùng 5 tỉnh chiến lược của Ukraine bao gồm Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Rivne, Vinnytsia và Dnipropetrovsk.

Phía Nga khẳng định toàn bộ các mục tiêu bị nhắm tới đều là những cơ sở đang tham gia trực tiếp vào quy trình sản xuất, lưu trữ, vận chuyển tên lửa, UAV, cũng như bảo đảm hoạt động cho hệ thống kiểm soát tình hình không phận của quân đội Ukraine.

Trong đêm trước đó, quân đội Nga cũng đã tấn công các kho chứa hàng quân sự và bể chứa nhiên liệu tại cảng Nikolaev của Ukraine. Bên cạnh các mục tiêu trên đất liền, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tập kích một tàu chở hàng khô tại cảng Yuzhny và hai tàu chở hàng khô khác ở phía Đông và Nam Odessa đang vận chuyển vũ khí, khí tài quân sự.

Trước đó, hai tàu chở hàng khác hướng về cảng Odessa và Chornomorsk cũng bị tấn công trên biển.

Theo dữ liệu hàng hải do hãng tin TASS cập nhật, các cuộc tấn công liên tục đã khiến các tàu chở hàng khô và tàu container nước ngoài hoàn toàn ngừng tiếp cận các cảng Odessa, Chornomorsk và Yuzhny.

Hiện tại, không có bất kỳ tàu hàng nước ngoài nào neo đậu tại các cảng này và cũng không có phương tiện nào lên kế hoạch cập cảng trong thời gian tới.

Hoạt động vận tải đường biển của Ukraine hiện chỉ ghi nhận một số chuyển động nhỏ hướng về các cảng trên sông Danube như Izmail và Reni, tuy nhiên công suất tại đây thấp hơn rất nhiều so với cụm cảng nói trên.

Phía Ukraine hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về các thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Tuy nhiên, giới chức Ukraine ngày 30/7 cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào các mục tiêu ở nước này đêm qua. Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, nhiều vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra ở các quận trong thành phố.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa bùng lên tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa trúng một trung tâm thương mại ở Kiev, Ukraine ngày 24/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết 74 tên lửa và 284 UAV đã nhằm vào các mục tiêu ở nước này trong đêm. Ông nhấn mạnh Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa phòng không, do đó kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm tên lửa chống đạn đạo cho nước này./.

Nga tiếp tục tấn công các cảng hậu cần của Ukraine Trong đêm 19 và rạng sáng 20/7, lực lượng Nga tiếp tục tấn công các cảng hỗ trợ quân đội Ukraine, đồng thời hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn hàng trăm thiết bị bay không người lái.

​