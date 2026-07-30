Tổng thống Mỹ: Sự cố cháy tàu ở Ai Cập có liên quan đến xung đột tại Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 29/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ cháy các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại cảng Damietta của Ai Cập có liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông.



Trả lời phỏng vấn khi được hỏi liệu sự cố có liên quan đến xung đột hay không, Tổng thống Trump cho biết đã được báo cáo, đồng thời khẳng định mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Trước đó, công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cũng cho biết nguyên nhân vụ cháy trên hai tàu chở khí hóa lỏng (LNG), một cơ sở lưu trữ nổi thuộc sở hữu của Mỹ và một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp là do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.



Tuy nhiên, chính quyền Ai Cập lẫn các công ty giám sát tư nhân khác đều chưa xác nhận thông tin này. Theo giới quan sát, Ai Cập, một đồng minh thân cận của Mỹ và là nhà trung gian hòa giải khu vực, là một trong số ít các quốc gia ở Trung Đông không bị ảnh hưởng bởi các hành động quân sự trực tiếp trong suốt cuộc chiến. Một cuộc tấn công từ Iran hoặc các đồng minh của nước này, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột.



Trước đó cùng ngày, Bộ Dầu mỏ Ai Cập cho biết cháy lớn đã xảy ra trên một tàu tái khí hóa (dùng để lưu trữ và đổi khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí) và một tàu chứa khí tại cảng Damietta trên Địa Trung Hải. Không có thương vong nào được báo cáo.

Theo công ty theo dõi thương mại hàng hải Kpler, vụ nổ đã làm gián đoạn hoạt động tại một trung tâm nhập khẩu LNG quan trọng và làm hư hại tàu lưu trữ và tái hóa khí Energos Winter và tàu chở dầu GasLog Salem. Hai tàu sau đó đã được di chuyển ra ngoài khơi trong khi nhà chức trách đánh giá tình hình.



Cảng Damietta là nơi đặt một trong hai nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên LNG cùng với nhà máy Idku. Từ năm 2025, cảng Địa Trung Hải này đã đóng vai trò là trung tâm quan trọng cho các tàu chứa và tái khí hóa nổi khi Ai Cập tăng cường nhập khẩu LNG để củng cố nguồn cung cấp khí đốt trong mùa Hè - thời điểm nhu cầu điện đạt đỉnh điểm./.

Cháy lớn chưa rõ nguyên nhân tại cảng Damietta của Ai Cập Một số báo cáo truyền thông cho biết nguyên nhân không phải do tấn công bằng thiết bị bay không người lái như một số thông tin trước đó.