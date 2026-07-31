Saudi Arabia dẫn đầu sáng kiến lập Liên minh Phòng thủ Hàng hải

Ngày 30/7 (giờ địa phương), Saudi Arabia tổ chức một cuộc họp quốc tế thúc đẩy sáng kiến thành lập "Liên minh Phòng thủ Hàng hải" đa quốc gia với sự tham gia rộng rãi của các tổng tham mưu trưởng và đại diện từ 43 quốc gia, cùng với Phái đoàn châu Âu tại Saudi Arabia.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cuộc họp thảo luận về mối quan tâm ngày càng tăng đối với an ninh hàng hải, bao gồm các cuộc tấn công vào tàu thương mại, tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng hàng hải, đồng thời xem xét dự thảo hiến chương của liên minh, cấu trúc tổ chức, cơ chế chỉ huy và kiểm soát.

Mục tiêu là xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng trên biển, đặc biệt tập trung vào việc đối phó với các mối đe dọa chung tại eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Các bên tham gia nhất trí Saudi Arabia sẽ đóng vai trò quốc gia sáng lập và lãnh đạo, đồng thời là nơi đặt trụ sở chính.

Các nhà hoạch định quân sự sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục thành lập trong thời gian tới để tiến tới ký kết hiến chương và chính thức khởi động các nhiệm vụ của liên minh.

14 quốc gia gồm Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia đã đưa ra tuyên bố chung, khẳng định sự ủng hộ đối với dự án liên minh và hoan nghênh sự đồng thuận đã đạt được về các thủ tục thành lập.

Cuộc họp kết thúc với việc các bên nhấn mạnh quyết tâm chung trong việc hoàn tất các thủ tục thành lập liên minh. Qua đó, các quốc gia kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng tập thể trong việc đối phó và ngăn chặn các mối đe dọa nhắm vào an ninh hàng hải, bảo vệ tuyến đường biển quốc tế, giữ vững tự do hàng hải và thương mại toàn cầu, góp phần thúc đẩy an ninh, ổn định khu vực và quốc tế./.

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