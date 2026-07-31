Xung đột Hamas-Israel: Mỹ thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp Hamas

Tiến trình đàm phán về tương lai Dải Gaza đã đạt bước tiến mới khi các quan chức cấp cao của Hamas ngày 31/7 xác nhận phong trào này đã đạt được thỏa thuận với Israel, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các bên thống nhất về lộ trình "giải giáp hoàn toàn" Hamas.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 30/7, Tổng thống Trump cho biết "Hội đồng Hòa bình" đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Gaza.

Theo ông, quá trình giải giáp sẽ được triển khai theo từng giai đoạn; sau khi hoàn tất, quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza và Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để đảm trách an ninh tại vùng lãnh thổ này.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, hai quan chức cấp cao giấu tên của Hamas xác nhận phong trào đã đạt được thỏa thuận, song chưa công bố thêm chi tiết.

Theo các nguồn tin tham gia đàm phán, lộ trình đang được thảo luận bao gồm việc loại bỏ toàn bộ vũ khí, hệ thống đường hầm, kho chứa và cơ sở sản xuất vũ khí tại Gaza, đồng thời Hamas sẽ không còn giữ bất kỳ vai trò quân sự hay hành chính nào tại Gaza.

Cảnh tàn phá do xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Vũ khí của Hamas sẽ được bàn giao cho Ủy ban Quản lý Gaza và đặt dưới sự giám sát của Lực lượng Ổn định Quốc tế. Việc Israel rút quân chỉ được triển khai sau khi quá trình giải giáp hoàn tất và được cơ chế kiểm chứng quốc tế xác nhận.

Tuy nhiên, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phía Israel cho biết vẫn chưa chấp nhận đề xuất hiện nay. Một nguồn tin ngoại giao Israel khẳng định nước này tiếp tục yêu cầu Hamas phải giải giáp hoàn toàn và Dải Gaza phải được phi quân sự hóa trước khi quân đội Israel rút khỏi khu vực.

Nguồn tin nhấn mạnh Israel sẽ không rút quân khỏi khu vực được gọi là "Tuyến Vàng" (Yellow Line) tại Dải Gaza cho đến khi Hamas hoàn tất việc giải giáp và Gaza được phi quân sự hóa hoàn toàn.

Trong khi đó, truyền thông Ai Cập cho biết Cairo sẽ sớm tổ chức cuộc họp giữa các bên trung gian, gồm Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thảo luận việc triển khai giai đoạn hai của kế hoạch ngừng bắn tại Gaza./.

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