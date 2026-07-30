Hamas chấp nhận nguyên tắc giải giáp hoàn toàn tại Gaza

Các quan chức Israel ngày 30/7 cho biết phong trào Hồi giáo Hamas về nguyên tắc đã chấp nhận giải giáp hoàn toàn trong đàm phán về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin về Hamas cho rằng một số nội dung vẫn đang tiếp tục được thương lượng.

Theo các quan chức Israel tham gia đàm phán, dự thảo thỏa thuận yêu cầu Hamas bàn giao toàn bộ vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ, phá hủy hệ thống đường hầm, kho vũ khí và cơ sở sản xuất vũ khí trước khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza.

Israel khẳng định quá trình giải giáp sẽ do một cơ chế kiểm chứng độc lập giám sát và không có ngoại lệ đối với yêu cầu phi quân sự hóa Gaza.

Các nguồn tin Palestine cho hay các cuộc đàm phán do Ai Cập làm trung gian đã đạt tiến triển về các vấn đề then chốt, gồm xử lý kho vũ khí của Hamas, cơ chế quản trị Gaza sau xung đột và lộ trình Israel rút quân.

Theo các nguồn tin này, các bên có thể công bố những nội dung đã đạt được ngay trong ngày 30/7.

Trong khi đó, một nguồn tin thân Hamas tiết lộ các bên đã thống nhất "một công thức" liên quan đến việc bàn giao và lưu giữ vũ khí, đồng thời đạt được một số hiểu biết về cơ chế quản lý bộ máy dân sự tại Gaza.

Tuy nhiên, nguồn tin này nhấn mạnh vẫn chưa rõ Israel có chấp nhận phương án không yêu cầu Hamas giải giáp hoàn toàn hay không.

Hiện các bên đều xác nhận đàm phán đang có tiến triển, song vẫn còn bất đồng về mức độ giải giáp của Hamas, lộ trình Israel rút quân và cơ chế giám sát an ninh sau xung đột./.

Phong trào Hồi giáo Hamas bầu thủ lĩnh mới Ngày 20/7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu mới, một trong những lãnh đạo cấp cao có nhiều ảnh hưởng của Hamas.