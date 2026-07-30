Giảm cuộc họp không cần thiết, tăng thời gian giải quyết công việc ở cơ sở

Nhiều địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp xếp tổ chức. Trọng tâm là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng điều hành và phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Mọi nhiệm vụ phải thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”

Ngày 30/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát huy vai trò nêu gương, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; chấp hành nghiêm thời gian làm việc; không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa; ứng xử chuẩn mực, tận tình với người dân, doanh nghiệp.

Chỉ thị nghiêm cấm các hành vi đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan khác. Nghiêm cấm gây phiền hà, sách nhiễu, yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết thủ tục hành chính; hồ sơ giải quyết trễ hạn phải có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn rõ thời gian trả kết quả theo quy định.

Mọi nhiệm vụ phải thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ chủ yếu để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng từng nội dung tham mưu, không giao phó việc nghiên cứu, đề xuất cho chuyên viên. Văn bản tham gia ý kiến phải thể hiện rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý với từng nội dung, nội dung không đồng ý phải nêu rõ lý do, viện dẫn cụ thể căn cứ pháp lý.

Chấm dứt tình trạng trả lời chung chung như “thống nhất với đề xuất của cơ quan chủ trì,” “đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật,” “không có ý kiến gì khác”…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo chỉ tổ chức họp khi thật sự cần thiết, không họp đối với các nội dung đã được phân cấp, phân quyền hoặc có thể xử lý bằng văn bản, trên môi trường mạng.

Thực hiện nguyên tắc “một nội dung-một cuộc họp,” lồng ghép các nội dung liên quan trong cùng một cuộc họp. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp dự các cuộc họp do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì; trường hợp cử cấp phó dự thay phải được sự đồng ý của người chủ trì và người dự thay phải đủ thẩm quyền, nắm chắc nội dung.

Đồng thời, yêu cầu rút ngắn thời gian hội họp theo tinh thần Kết luận số 226-KL/TW, từ nay đến hết năm 2026 hạn chế tối đa việc triệu tập cán bộ xã, phường về tỉnh dự họp khi có thể tham dự trực tuyến, phấn đấu 100% văn bản, báo cáo định kỳ được gửi, nhận trên môi trường mạng.

Theo Chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị phải dành tối thiểu một phần ba thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với xã, phường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường bám sát địa bàn, trực tiếp xử lý các vụ việc phát sinh.

Thời gian giảm được từ hội họp sẽ tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2026, xử lý các dự án chậm tiến độ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, đưa các dự án lớn vào hoạt động đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quán triệt Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành việc rà soát, sửa đổi quy chế làm việc trước ngày 31/8/2026.

Kết quả thực hiện Chỉ thị là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Trường hợp để xảy ra tình trạng tham mưu chậm, tham mưu sai, góp ý không rõ quan điểm, gửi tài liệu chậm, cử người dự họp không đúng thành phần hoặc làm kéo dài thời gian xử lý công việc sẽ bị xem xét, kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

Điện Biên sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Chiều 30/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Việc sắp xếp không chỉ giảm đầu mối mà còn hình thành 3 đơn vị sự nghiệp mới với với kỳ vọng tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả bảo tồn di sản, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo các quyết định được công bố, sau kiện toàn, Sở còn 5 phòng chuyên môn (giảm 1 phòng), 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (giảm 4 đơn vị) và 6 phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp (giảm 13 phòng).

Ba đơn vị sự nghiệp mới được thành lập gồm: Bảo tàng Điện Biên Phủ, Trung tâm Văn hóa-Thể thao tỉnh Điện Biên và Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị hiện có.

Trong đó, Bảo tàng Điện Biên Phủ được hình thành từ việc hợp nhất Ban Quản lý di tích tỉnh, Bảo tàng tỉnh và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và quản lý hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Văn hóa-Thể thao tỉnh Điện Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh; thực hiện các hoạt động văn hóa, thư viện, điện ảnh, thể thao gắn với phát triển du lịch và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên được tổ chức lại từ Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh và bộ phận biểu diễn nghệ thuật quần chúng, hướng tới nâng cao chất lượng sáng tác, biểu diễn và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Trần Hải Hà nhấn mạnh việc kiện toàn bộ máy không chỉ là thay đổi về cơ cấu tổ chức mà phải tạo ra kết quả mới, thành công mới.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị mới nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, giữ vững đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng truyền thông, quảng bá du lịch, phát huy giá trị di tích và tổ chức các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa-thể thao có chất lượng, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh./.

Thanh Hóa kiện toàn bộ máy, tạo đà phát triển cơ sở sau sắp xếp Nhiều địa phương ở Thanh Hóa chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ, hoàn thiện cơ sở vật chất, thống nhất quy chế điều hành, nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm phục vụ dân không bị gián đoạn.