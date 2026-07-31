Lạm phát Eurozone tăng trở lại củng cố kỳ vọng ECB nâng lãi suất

Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) tăng nhẹ trong tháng 7/2026, do giá năng lượng leo thang sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng phát.

Điều này càng củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tới.

Theo số liệu do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 31/7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của 21 quốc gia sử dụng đồng euro tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2,8% của tháng 6 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Động lực chính khiến lạm phát tăng là giá năng lượng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước sau khi giá dầu đi lên vì giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn. Dù giá dầu hiện đã giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng, mặt bằng giá vẫn ở mức cao.

Lạm phát cơ bản - thước đo loại trừ các mặt hàng có biến động lớn như thực phẩm và năng lượng, cũng tăng từ 2,4% lên 2,5% trong tháng 7. Trong đó, lạm phát dịch vụ tăng lên 3,3%, cho thấy áp lực giá cả không chỉ đến từ năng lượng mà đang lan sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Giới phân tích cho rằng số liệu tháng 7 tiếp tục củng cố lập luận để ECB nâng lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh ngân hàng trung ương này lo ngại giá năng lượng cao có thể lan sang giá hàng hóa, dịch vụ và tiền lương, khiến lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Tuy nhiên, dữ liệu này nhiều khả năng chưa phải yếu tố quyết định đối với ECB. Trước cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 9, các nhà hoạch định chính sách sẽ còn có thêm số liệu lạm phát của tháng 8 cũng như các dự báo kinh tế mới do đội ngũ chuyên gia của ECB xây dựng.

Sau cuộc họp tuần trước, Chủ tịch ECB Christine Lagarde không cam kết trước về việc nâng lãi suất trong tháng 9. Dù vậy, một số thành viên Hội đồng Thống đốc đã phát tín hiệu khá rõ ràng về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Gediminas Simkus cho rằng khả năng tăng lãi suất "cao hơn nhiều" so với việc giữ nguyên.

Trong khi đó, Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB kiêm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Slovakia, ông Peter Kazimir, cho rằng ECB sẽ phải nâng lãi suất ít nhất một lần nữa, ngay cả khi tình hình có phần cải thiện.

Các số liệu kinh tế gần đây cũng giúp giảm bớt lo ngại rằng việc tăng lãi suất sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng.

Trong quý 2/2026, kinh tế Eurozone tăng 0,4% so với quý trước, gấp đôi dự báo của giới phân tích và là tốc độ tăng mạnh nhất trong hơn một năm, với cả bốn nền kinh tế lớn nhất khu vực đều ghi nhận tăng trưởng. Tuy vậy, triển vọng lạm phát vẫn còn nhiều yếu tố trái chiều.

Một cuộc khảo sát của ECB cho thấy tốc độ tăng tiền lương có khả năng tăng nhanh hơn đến đầu năm 2027, làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài.

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia cho rằng áp lực giá vẫn có thể được kiềm chế nhờ thị trường lao động tương đối mềm, giá hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục ở mức thấp và lạm phát thực phẩm đã chậm lại trong thời gian qua.

Trong khi đó, thị trường tài chính hiện đang đặt cược ECB sẽ có hơn hai đợt tăng lãi suất nữa, với các mức tăng được phản ánh đầy đủ vào kỳ vọng thị trường đến tháng 10 năm nay và tháng 4 năm sau.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế thận trọng hơn khi cho rằng ECB có thể chỉ cần nâng lãi suất thêm một lần, nếu giá năng lượng không tạo ra các tác động lan tỏa đủ lớn để duy trì lạm phát ở mức cao./.

Kinh tế Eurozone phục hồi trong quý 2 bất chấp tác động từ xung đột Trung Đông Việc đạt tăng trưởng cao hơn dự báo của giới phân tích cho thấy khả năng chống chịu của Eurozone trước tác động từ xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao.