Giá vàng châu Á trên đà chấm dứt chuỗi giảm giá bốn tháng liên tiếp

Giá vàng giảm trong phiên 31/7 tại châu Á, nhưng đang trên đà tăng tháng đầu tiên trong vòng 5 tháng qua, nhờ hoạt động mua vào ở mức giá thấp quanh mốc 4.000 USD/ounce và đồng USD phục hồi nhẹ, trong khi các nhà đầu tư cân nhắc những diễn biến ở Trung Đông và tác động đến triển vọng lãi suất tại Mỹ.

Giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.076,53 USD/ounce, nhưng đang hướng tới mức tăng 0,7% trong cả tuần này. Giá vàng đã tăng khoảng 1,8% trong tháng này. Giá vàng của Mỹ giao tháng 8/2026 giảm 0,5% xuống 4.079,60 USD/ounce.

Đồng USD tăng khoảng 0,3% trong phiên này, sau khi giảm 2,4% trong phiên trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2023. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến hàng hóa định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với người mua bằng các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, giá vàng đã có diễn biến tốt hơn trong tháng này. Một yếu tố hỗ trợ quan trọng là giá vàng đã tìm được một vùng đệm quanh mức 4.000 USD/ounce, điều đã thu hút người mua khi giá giảm.

Tại cuộc họp trong tuần qua, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất và Chủ tịch Kevin Warsh không đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy động thái chính sách tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME Group, thị trường hiện đang dự báo 63% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng Chín tới. Trong khi vàng thường được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu do làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời này.

Tại Trung Đông, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 30/7 sau vài ngày tạm lắng khi hai bên nối lại các hoạt động quân sự đáp trả bằng tên lửa và không kích, làm gia tăng nguy cơ mở rộng chiến sự trên toàn khu vực và gây thêm sức ép đối với các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Theo giới phân tích, về lâu dài, cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz sẽ lắng xuống nhưng tình trạng đa cực địa chính trị, tình trạng hạn chế toàn cầu hóa và sự mất cân bằng tài chính của Mỹ sẽ hỗ trợ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước các tài sản của Mỹ.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 58,70 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,2% xuống 1.639,77 USD/ounce và giá palladium giảm 0,2% xuống còn 1.301,50 USD/ounce, nhưng cả hai kim loại này đều đang hướng đến mức tăng trong tháng.

Tại Việt Nam, chiều ngày 31/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước bất ngờ giảm 1 triệu đồng mỗi lượng sau khi tăng mạnh Giá vàng SJC cuối giờ trưa 31/7 bất ngờ giảm 1 triệu đồng mỗi lượng sau đà tăng sáng sớm, thị trường trong nước và quốc tế cùng có xu hướng giảm mạnh.