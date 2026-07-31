Giá dầu châu Á hạ nhiệt khi nguồn cung "vàng đen" gia tăng

Giá dầu giảm trong phiên chiều 31/7 tại châu Á, nhưng vẫn trên đà tăng khoảng 20% trong tháng 7/2026, do nguồn cung qua các điểm nghẽn hàng hải quan trọng tăng lên, dù vẫn thiếu những đột phá lớn trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,44 USD, tương đương 1,6%, xuống 87,59 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,59 USD, tương đương 1,9%, xuống 82 USD/thùng. Trong tháng này, giá cả hai loại dầu chuẩn đều ước tính tăng khoảng 20%.

Theo giới phân tích, đã có những dấu hiệu cho thấy dòng chảy dầu tăng lên ở eo biển Hormuz. Eo biển này, thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường do gần như bị phong tỏa sau khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026.

Hiện Saudi Arabia đang thúc đẩy một liên minh nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng tại eo biển Bab El-Mandeb, Biển Đỏ và Vịnh Aden, tất cả đều là những điểm nghẽn quan trọng đối với nguồn cung năng lượng.

Trong tuần trước, lực lượng Houthi ở Yemen đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, có thể cản trở hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này qua Biển Đỏ, một tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz.

Mặc dù hoạt động chở dầu vẫn tiếp tục diễn ra qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ, nhưng rủi ro an ninh gia tăng đã đẩy chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm lên cao, tạo ra một khoản phí rủi ro địa chính trị đáng kể trong giá dầu./.

Giá dầu giảm sau biến động mạnh do lo ngại về an ninh khu vực Giá dầu biến động mạnh và có thời điểm dầu Brent tăng lên 93,31 USD/thùng sau khi Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của nhau.