Khởi công Cụm công nghiệp trọng điểm nằm trong Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng

Sáng 31/7, Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng phối hợp với đơn vị liên quan khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý kinh doanh Cụm công nghiệp Tân Trào với tổng diện tích dự án gần 50ha. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ lớn của vùng duyên hải Bắc bộ và cả nước.

Trong 6 tháng qua, kinh tế, xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP tăng 11,33% so với cùng kỳ và tiếp tục là mức tăng trưởng hai con số, xếp trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ logistics thu hút đầu tư tiếp tục là những động lực quan trọng cho tăng trưởng của thành phố.

Theo ông Hoàng Minh Cường, xã Kiến Hưng là địa bàn có nhiều tiềm năng trong không gian phát triển phía Nam thành phố. Việc khởi công dự án có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong mở rộng không gian phát triển công nghiệp, góp phần từng bước hình thành khu vực kinh tế phía Nam Hải Phòng trở thành động lực mới về công nghiệp, dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư và sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động tăng nguồn ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Để dự án sớm hình thành và đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, ông Hoàng Minh Cường đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu cần tập trung cao nhất nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức thi công khoa học an toàn, trường hợp cần thiết phải tăng ca để đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt. Quá trình thi công phải đặc biệt coi trọng chấp nhận công trình an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

Chủ đầu tư cần chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến sản xuất sạch sử dụng rất tiết kiệm, hiệu quả.

Các cơ quan liên quan phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Ông Phạm Ngọc Đại, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Mai Kiến Thụy, cho biết dự án Cụm công nghiệp Tân Trào có quy mô 49,97ha. Mục tiêu của dự án là hình thành cụm công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, quản lý hiệu quả, tạo mặt bằng sản xuất tập trung và thu hút các dự án phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Ông Phạm Văn Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ông Phạm Văn Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng khẳng định việc khởi công Cụm công nghiệp Tân Trào góp phần tiếp tục hoàn thiện không gian phát triển công nghiệp của địa phương, hiện thực hóa định hướng phát triển Kiến Hưng theo hướng công nghiệp, dịch vụ hiện đại, tạo động lực mới cho Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng./.

Hải Phòng: Khu kinh tế chuyên biệt tạo bước phát triển đột phá Hải Phòng sắp thành lập khu kinh tế chuyên biệt với hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư công nghệ cao, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững.