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Giá vàng trong nước bất ngờ giảm 1 triệu đồng mỗi lượng sau khi tăng mạnh

Giá vàng SJC cuối giờ trưa 31/7 bất ngờ giảm 1 triệu đồng mỗi lượng sau đà tăng sáng sớm, thị trường trong nước và quốc tế cùng có xu hướng giảm mạnh.

Hạnh Dung
Giá vàng cuối giờ trưa 31/7 giảm về ngưỡng 142,2 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng cuối giờ trưa 31/7 giảm về ngưỡng 142,2 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Sau khi tăng mạnh lúc mở cửa giao dịch (sáng 31/7), giá vàng SJC nhanh chóng hạ nhiệt với mức giảm lên tới 1 triệu đồng mỗi lượng.

Vào thời điểm 11 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 138,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 142,2 triệu đồng, cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Mặc dù vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn được các doanh nghiệp giữ nguyên ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.077 USD/ounce, giảm 10 USD so với mở cửa phiên sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng./.

(Vietnam+)
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