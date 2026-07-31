Ấn Độ chi gần 9 tỷ USD thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi

Chính phủ Ấn Độ ngày 31/7 đã phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 750 tỷ rupee (khoảng 8,81 tỷ USD) nhằm thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi, trong bước đi được xem là chiến lược nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.

Quyết định được thông qua tại cuộc họp Nội các do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì, mở đường cho chương trình thăm dò quy mô lớn tại các vùng biển thuộc quyền tài phán của Ấn Độ để tìm kiếm những mỏ dầu và khí đốt chưa được khai thác.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Ashwini Vaishnaw cho biết đây là chương trình "rất tham vọng" nhằm giúp gia tăng đáng kể sản lượng dầu khí trong nước nếu như hoạt động thăm dò đạt kết quả tích cực. Song song với đó, chương trình còn được kỳ vọng góp phần cắt giảm khoảng 10 triệu tấn khí CO₂ phát thải.

Kế hoạch được Thủ tướng Modi lần đầu công bố trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập năm 2025 và hiện trở thành một trong những trụ cột trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng của Ấn Độ.

Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới và là nước mua khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn thứ hai toàn cầu.

Trong thời gian qua, New Delhi liên tục đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng rủi ro tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Để giảm thiểu tác động, Ấn Độ đã mở rộng mạng lưới cung ứng dầu thô từ 27 lên 41 quốc gia, trong đó có Venezuela, đồng thời tăng mạnh nhập khẩu từ Nga và nhiều nước châu Phi.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Hardeep Singh Puri, những biến động gần đây trên thị trường năng lượng toàn cầu càng cho thấy sự cấp thiết phải đẩy mạnh khai thác các nguồn năng lượng trong nước. Hiện sản lượng dầu thô nội địa mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân này.

Bên cạnh kế hoạch thăm dò dầu khí, Nội các Ấn Độ cũng thông qua chương trình phát triển năng lượng tái tạo với mục tiêu bổ sung thêm 102 gigawatt điện mặt trời trong vòng 5 năm tới thông qua việc lắp đặt hệ thống pin quang điện trên các hồ chứa, kênh đào và vùng mặt nước công nghiệp.

Hiện công suất điện mặt trời lắp đặt của Ấn Độ đạt khoảng 162 gigawatt, thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng nhanh, New Delhi vẫn kiên định mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2070./.

Ấn Độ đẩy mạnh khai thác dầu khí sau cú sốc năng lượng từ Trung Đông Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước này sẽ nỗ lực tìm kiếm các mỏ dầu và mỏ khí đốt dưới đáy biển, vì vậy Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai hoạt động thăm dò các vùng nước sâu.