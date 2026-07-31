Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 5 tháng

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), hoạt động sản xuất của nước này bất ngờ giảm lần đầu tiên sau 5 tháng và ngành xây dựng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực sản xuất (PMI) chính thức giảm xuống 49,2 trong tháng 7/2026, dưới ngưỡng 50, mức phân định giữa tăng trưởng và suy giảm. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo mức 50,1.

Trong khi đó, PMI phi sản xuất, bao gồm hoạt động xây dựng và dịch vụ, giảm mạnh hơn dự báo, xuống 49, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022, so với con số 50,2 của tháng trước.

Riêng PMI xây dựng giảm mạnh xuống 47. Số liệu mới công bố sẽ làm gia tăng lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc, sau khi những dấu hiệu cảnh báo xuất hiện từ tháng 4/2026, với tăng trưởng yếu hơn và trở nên mất cân bằng hơn.

Mặc dù cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông đã giúp Trung Quốc thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài nhiều năm, người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn thận trọng.

Theo nhà thống kê Huo Lihui của NBS, các đợt nắng nóng mùa Hè, lũ lụt và mưa lớn là những yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng ở một số khu vực. Do cơ sở so sánh của năm ngoái cao cùng với “mùa thấp điểm truyền thống” của một số ngành, PMI chịu áp lực giảm.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 2/2026 chậm lại ở mức 4,3% so với cùng kỳ năm 2025, mức tăng trưởng yếu nhất trong hơn 3 năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cao trong quý đầu năm đã kéo đà tăng trong 6 tháng 1-6 đạt 4,7%, nằm trong phạm vi mục tiêu chính thức của năm nay là 4,5-5%.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi xem các nhà hoạch định chính sách có công bố các biện pháp kích thích để ổn định nền kinh tế hay không sau khi chính phủ cắt giảm chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trong những tháng gần đây./.

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu kế hoạch 5 năm với các động lực tăng trưởng mới Tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 phù hợp với mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 4,5-5% và đưa Trung Quốc vào nhóm các nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

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