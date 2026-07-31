Công nghệ

OpenAI giảm giá AI tới 80% trước áp lực cạnh tranh

Theo OpenAI, mô hình GPT-5.6 Luna giảm tới 80% giá cước, còn mô hình Terra giảm 20%, trong khi dòng cao cấp nhất là Sol vẫn giữ nguyên giá.

Vân Anh
Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. (Ảnh: AFP/TTXVN)

OpenAI vừa giảm giá mạnh các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nhỏ và tầm trung trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải thắt chặt chi tiêu cho AI và thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Cụ thể, mô hình GPT-5.6 Luna giảm tới 80% giá cước, còn mô hình Terra giảm 20%, trong khi dòng cao cấp nhất là Sol vẫn giữ nguyên giá.

Theo OpenAI, các mô hình này hiện có thể đảm nhận nhiều công việc trước đây phải sử dụng các mô hình cao cấp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi các hãng công nghệ Mỹ phải đối đầu với các đối thủ giá rẻ đến từ Trung Quốc như mô hình GLM-5.2 của Z.ai, đồng thời gia tăng sức ép cạnh tranh đối với Anthropic.

Nhiều lãnh đạo trong ngành công nghệ cho rằng AI có giá rẻ hơn sẽ giúp công nghệ này được ứng dụng rộng rãi hơn.

Trong khi đó, các chuyên gia nhận định việc hạ giá cước có thể giúp OpenAI và Anthropic thu hút thêm người dùng, nhưng cũng có thể gây áp lực tài chính cho các công ty trước thềm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

OpenAI cho biết việc giảm giá một phần nhờ GPT-5.6 hoạt động hiệu quả hơn, trong đó có khả năng tối ưu mã nguồn và nâng cao hiệu suất trong quá trình phát triển.

Ngoài ra, giới chuyên gia lưu ý rằng dù giá cho mỗi đơn vị dữ liệu (token) rẻ đi, tổng chi phí thực tế vẫn có thể tăng cao do các hãng chuyển sang tính phí theo đúng lượng sử dụng thực tế thay vì thuê bao trọn gói, khiến các doanh nghiệp khó dự đoán hóa đơn mỗi tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#OpenAI #GPT-5.6 #AI
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