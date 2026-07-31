Ngày 31/7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 7/2026 và định hướng trọng tâm thời gian tới.

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 7/2026, Bộ tập trung hoàn thiện thể chế nhằm tạo nền tảng thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.

Cùng với việc ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng, Bộ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công nghệ chiến lược, phát triển hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và năng lượng nguyên tử, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Toàn cảnh Họp báo thường kỳ tháng 7 Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tính đến tháng 7/2026, Bộ đã hoàn thành việc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội (đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV) thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, nổi bật là việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao; ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Đề án hình thành doanh nghiệp công nghệ chiến lược; Chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng với hơn 4,6 tỷ giao dịch qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), 32,5 triệu chứng thư chữ ký số được cấp. Bộ đã hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành Luật Chuyển đổi số, trình Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và ban hành các quy định về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng và triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát, tạo nền tảng thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương tại Họp báo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Việt Nam có 2.658 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đánh giá, xét chọn 48 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ký 9 hợp đồng tài trợ; nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia; cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu; cấp 65 giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đồng thời tiếp nhận, thẩm định 28 đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược từ các bộ, ngành và địa phương.

Bộ cũng đã hoàn thiện cơ chế hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; triển khai kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nghiên cứu khoa học cơ bản; ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và thẩm định nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược.

Đến nay, Bộ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng, từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn phục vụ phát triển đất nước.

Hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Bộ đã cấp 6 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hợp đồng hơn 2.039 tỷ đồng.

Theo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí thứ 50 thế giới. Hiện cả nước có 964 doanh nghiệp khoa học và công nghệ cùng 46 tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Bộ cũng đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung hoàn thiện các đề án, dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác của Chính phủ; đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ về công nghệ chiến lược; hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức thẩm định các nhiệm vụ nghiên cứu; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xác định các bài toán lớn để hình thành những sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026; hoàn thiện Cổng Sáng kiến Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số và thực hiện quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững./.

Khoa học công nghệ-đòn bẩy giúp nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới Đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ giúp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam có bước nhảy vọt đột phá.

​