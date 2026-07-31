Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ 6G

Tại Họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 31/7, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đã chia sẻ về việc triển khai mạng 5G, 6G tại Việt Nam.

Theo ông Cương, thông thường, để phủ sóng 5G trên 80% dân số, các nước tiên tiến trên thế giới phải mất khoảng 2-3 năm. Việt Nam không phải là quốc gia triển khai 5G sớm nhất, nhưng chỉ mất hơn một năm để đạt tỷ lệ vùng phủ 5G đối với 92% dân số. Điều đó cho thấy năng lực của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ, triển khai và tối ưu mạng lưới.

Kết quả này cũng là bước hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW về xây dựng hạ tầng số hiện đại, đồng bộ và phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số và các công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã thành công trong làm chủ công nghệ, sản xuất và thương mại hóa thiết bị 5G theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong tổng số hơn 40.000 trạm 5G đang triển khai, có khoảng 2.500 trạm do Việt Nam sản xuất, chiếm 6%. Các doanh nghiệp viễn thông đang đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, việc nghiên cứu các công nghệ viễn thông có tính chất đặc thù, không phải do từng quốc gia thực hiện riêng lẻ mà cần có sự phối hợp, đồng thuận, thống nhất giữa các quốc gia và mạng viễn thông trên thế giới. Điều này để bảo đảm mạng lưới vận hành trơn tru, xuyên suốt trên toàn cầu.

Quá trình nghiên cứu và chuẩn hóa được thực hiện thông qua các tổ chức quốc tế như ITU và 3GPP. Để sẵn sàng tham gia nghiên cứu, chuẩn hóa và làm chủ công nghệ 6G, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban chỉ đạo 6G, với sự tham gia của các cơ quan quản lý về viễn thông, tần số, các doanh nghiệp và các trường đại học.

Theo đại diện Cục Viễn thông, việc thành lập Ban chỉ đạo 6G sẽ giúp các doanh nghiệp và trường đại học Việt Nam được tiếp cận sớm với công nghệ 6G từ khi bắt đầu hình thành các tiêu chuẩn. Đây là cơ hội để Việt Nam tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, nắm bắt sớm công nghệ 6G và chủ động triển khai, phù hợp với điều kiện trong nước.

Ông Cương cũng cho biết, trước đây để làm chủ công nghệ 4G, từ lúc chính thức chuẩn hóa công nghệ này, Việt Nam mất hơn 8 năm để sản xuất và làm chủ các thiết bị. Đối với 5G, nhờ kinh nghiệm tích lũy từ 4G, thời gian này đã rút xuống còn gần 2 năm.

Đánh giá về khả năng làm chủ công nghệ 6G, theo Phó cục trưởng Viễn thông, với những kinh nghiệm đã có từ 4G và 5G, Cục kỳ vọng Việt Nam sẽ "tiếp tục rút ngắn thời gian" làm chủ và triển khai công nghệ 6G trong thời gian tới.

Trước đó, một doanh nghiệp ở Việt Nam là Viettel đã trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technologies.

Hai bên hướng tới thực hiện cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên vào đầu năm 2029 trên hệ thống và thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Theo nội dung hợp tác, Viettel phối hợp cùng Qualcomm nghiên cứu, thiết kế, phát triển và sản xuất các trạm thu phát sóng thế hệ thứ 6 (6G). Trong đó, Viettel đảm nhiệm nghiên cứu, thiết kế, phát triển, tích hợp, sản xuất, triển khai thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm; Qualcomm cung cấp nền tảng công nghệ chipset.

Hai bên phối hợp đánh giá khả năng tương tác giữa nền tảng công nghệ 6G của Qualcomm với các sản phẩm do Viettel nghiên cứu, phát triển; đồng thời đánh giá chất lượng và tối ưu hiệu năng sản phẩm trong các điều kiện, kịch bản khai thác thực tế.

Chương trình Truy cập sớm do Qualcomm triển khai chỉ dành cho các đối tác chiến lược được lựa chọn. Viettel là đối tác đầu tiên trên toàn cầu tham gia chương trình.

Chương trình cho phép Viettel tiếp cận nền tảng chipset và công cụ phát triển trước thời điểm thương mại hóa rộng rãi, từ đó phát triển sản phẩm song song với quá trình Qualcomm hoàn thiện nền tảng, rút ngắn thời gian nghiên cứu và sớm đưa các sản phẩm 6G ra thị trường khi chipset được thương mại hóa.

Đối với Viettel, việc tham gia nghiên cứu 6G ngay từ giai đoạn đầu giúp Tập đoàn đồng hành cùng quá trình phát triển công nghệ toàn cầu, đồng thời chủ động nghiên cứu, phát triển và định hình các sản phẩm mạng viễn thông thế hệ tiếp theo.

Định hướng này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết 57 về hình thành các doanh nghiệp công nghệ số chiến lược có năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế và trở thành lực lượng dẫn dắt phát triển hạ tầng số quốc gia./.

Nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam sắp 'cán mốc' 30.000 trạm 5G trong năm 2025 Với số lượng triển khai mới, Viettel sẽ sở hữu mạng lưới 5G lớn nhất tại Việt Nam với luỹ kế 30.000 trạm, phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc.