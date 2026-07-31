Nhật Bản có thể đã chi tới gần 59 tỷ USD để hỗ trợ đồng yen

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố ngày 31/7, Nhật Bản có thể đã bán ra lượng ngoại tệ trị giá tới 8.200 tỷ yen (khoảng 58,97 tỷ USD) trong đợt can thiệp mới nhất nhằm hỗ trợ đồng yen.

Động thái này cho thấy giới chức nước này đang liên tục can thiệp để kiềm chế đà mất giá của đồng nội tệ.

Dự báo về điều kiện thị trường tiền tệ trong ngày giao dịch kế tiếp của BoJ cho thấy lượng tiền rút khỏi thị trường có thể lên tới 8.200 tỷ yen. Trong khi đó, các công ty môi giới dự báo thị trường sẽ thặng dư khoảng 1.400 tỷ yen hoặc thâm hụt nhiều nhất 1.730 tỷ yen. Khi can thiệp để hỗ trợ đồng yen, BoJ sẽ mua vào đồng nội tệ từ thị trường. Vì vậy, mức thâm hụt thanh khoản lớn bất thường trên thị trường tiền tệ thường được coi là cơ sở để ước tính quy mô can thiệp của nhà chức trách.

Theo một nguồn tin trên thị trường, Nhật Bản đã can thiệp theo hướng mua đồng yen và bán đồng USD tại thị trường New York trong ngày 30/7. Đây là lần đầu tiên nước này thực hiện động thái như vậy sau ba tháng, trong bối cảnh đồng yen rơi xuống mức thấp nhất trong 40 năm, làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt vốn đã chịu tác động từ cú sốc giá năng lượng do xung đột Iran gây ra.

Động thái can thiệp diễn ra ngay trước khi BoJ kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 31/7. Sau cuộc họp, ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất, song phát tín hiệu sẽ tiếp tục lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ. BoJ đã nâng lãi suất điều hành lên 1% trong tháng 6, mức cao nhất trong 31 năm.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn, khi cho rằng việc thắt chặt quá chậm là một trong những nguyên nhân khiến đồng yen rơi xuống mức thấp nhất trong bốn thập kỷ.

Trong phiên giao dịch ngày 30/7, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng so với đồng yen sau dấu hiệu được giới phân tích cho là phản ánh hoạt động can thiệp của nhà chức trách Nhật Bản.

Sau khi phục hồi lên mức 157,80 yen đổi 1 USD trong ngày 30/7, đồng yen lại suy yếu trong phiên giao dịch châu Á ngày 31/7. Tuy nhiên, sang phiên giao dịch cùng ngày tại châu Âu, đồng tiền này bất ngờ tăng giá trở lại so với đồng USD khi giới giao dịch cảnh giác với khả năng Nhật Bản tiếp tục can thiệp thị trường.

Trước đó, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, Nhật Bản đã chi kỷ lục 11.700 tỷ yen để can thiệp thị trường ngoại hối. Dù vậy, đồng yen sau đó vẫn quay lại xu hướng giảm và có thời điểm rơi xuống mức 163,99 yen/USD vào tuần trước./.

Nhật Bản đối mặt khó khăn trong việc đảo chiều xu hướng giảm của đồng yen Chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ cũng như các nền kinh tế lớn, giá dầu tăng vọt và những lo ngại về nợ là những lý do chính khiến đồng tiền của Nhật Bản giảm giá.