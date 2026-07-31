Ba ngân hàng quốc doanh lớn tăng lợi nhuận, dự phòng có sự phân hóa

Ba ngân hàng quốc doanh lớn nhất hệ thống gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng, chất lượng tài sản và mức độ trích lập dự phòng rủi ro giữa ba nhà băng tiếp tục có sự phân hóa.

Trong nhóm này, Vietcombank dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Quý 2/2026, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 17.420 tỷ đồng, tăng gần 58% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 29.222 tỷ đồng, tăng 33,5%, hoàn thành hơn 63% kế hoạch năm.

Động lực tăng trưởng đến từ sự cải thiện mạnh của tổng thu nhập hoạt động, đạt 26.372 tỷ đồng trong quý 2, tăng 47,6%. Thu nhập lãi thuần tiếp tục đóng góp lớn nhất với 19.142 tỷ đồng, tăng 35,2%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 2.154 tỷ đồng, tăng 31,7%, trong khi lãi từ các hoạt động khác tăng hơn 252%, lên 4.059 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, thu nhập từ dịch vụ gần như đi ngang, giảm nhẹ 0,1% còn 860 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư cải thiện khi kinh doanh chứng khoán chuyển từ lỗ sang lãi, còn thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt gần 60 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của Vietcombank tăng 40,2% lên 8.449 tỷ đồng, song chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 37,9%, còn 503 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý II đạt 14.550 tỷ đồng, tăng 63,8% và cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử ngân hàng.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản Vietcombank đạt hơn 2,66 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng vượt 1,7 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 5%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt khoảng 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 3,4%. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) duy trì ở mức khoảng 32%.

Chất lượng tài sản tiếp tục là điểm sáng của Vietcombank khi tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,61%, thuộc nhóm thấp nhất hệ thống. Ngân hàng cũng duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên tới 279%.

Đứng thứ hai về lợi nhuận là VietinBank với 14.729 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong quý 2, tăng 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 25.868 tỷ đồng, tăng 36,7%.

Theo đại diện VietinBank, tăng trưởng thu nhập lãi thuần là động lực chính giúp lợi nhuận cải thiện, đóng góp thêm khoảng 4.888 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn thu dịch vụ và hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện.

Đáng chú ý, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh trích lập dự phòng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 2 đạt 5.300 tỷ đồng, tăng 78,3%; lũy kế 6 tháng đạt 13.001 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Theo ngân hàng, việc tăng dự phòng chủ yếu do quy mô tín dụng mở rộng và nhằm nâng cao khả năng xử lý nợ, củng cố bộ đệm trước các rủi ro của nền kinh tế.

Ba ông lớn ngân hàng quốc doanh tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. (Ảnh: Vietnam+)

Tại ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt gần 2,96 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng vượt 2,05 triệu tỷ đồng, tăng 5,2%; tiền gửi khách hàng đạt gần 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 5,4%.

Ngân hàng duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 134%, tỷ lệ nợ nhóm 2 là 0,93%, CASA đạt 23,5% và chi phí tín dụng 6 tháng đầu năm ở mức 1,28%.

Trong khi đó, BIDV ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế gần 18.905 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.174 tỷ đồng, tăng 18,1%.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt hơn 3,44 triệu tỷ đồng, tiếp tục là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 2,5 triệu tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng đạt hơn 2,26 triệu tỷ đồng, tăng 1,7%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, cho thấy ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh sử dụng nguồn vốn cho hoạt động cho vay.

BIDV cũng duy trì quy mô dự phòng lớn với hơn 34.694 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng, gần tương đương cuối năm trước. Riêng 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã trích lập thêm hơn 11.318 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Tuy nhiên, do nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ bổ sung dự phòng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BIDV giảm từ khoảng 109% cuối năm 2025 xuống còn khoảng 76% vào cuối tháng 6/2026. Dù vậy, xét về giá trị tuyệt đối, BIDV vẫn thuộc nhóm ngân hàng có quy mô dự phòng rủi ro lớn nhất hệ thống./.

Lợi nhuận ngân hàng quý 2: 'Big 4' giữ vững trụ cột, khối tư nhân phân hóa Thị trường ngân hàng nửa đầu 2026 chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng quốc doanh lớn và ngân hàng tư nhân với nhiều biến động lợi nhuận hấp dẫn.