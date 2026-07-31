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Tiền gửi Kho bạc được tính 50% vào nguồn vốn huy động của ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc vào nguồn vốn ngân hàng từ 20% lên 50% nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và tăng khả năng thanh khoản.

Thúy Hà
Ngân hàng Nhà nước nâng lên 50% tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước. (Ảnh: Vietnam+)
Ngân hàng Nhà nước nâng lên 50% tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 1743/QĐ-NHNN, nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại từ 20% lên 50% khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) trong 2 năm.

Quy định có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028, triển khai chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Quyết định được ban hành trên cơ sở quy định tại Thông tư số 25/2026/TT-NHNN. Trước đó, theo quy định hiện hành, 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước bị loại trừ khi tính tổng tiền gửi, tương đương chỉ 20% khoản tiền gửi này được tính vào nguồn vốn huy động.

Với Quyết định 1743, tỷ lệ bị loại trừ giảm xuống còn 50%, đồng nghĩa 50% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại.

Việc điều chỉnh kỹ thuật này sẽ giúp các ngân hàng có thêm dư địa tăng trưởng tín dụng mà không tạo áp lực quá lớn lên chi phí vốn. Tuy nhiên, tác động tích cực chủ yếu sẽ tập trung ở nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước do đây là nhóm đang nắm giữ gần như toàn bộ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước trong hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước chủ động theo dõi, đánh giá và kiểm soát chênh lệch về quy mô, kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn. Đồng thời bảo đảm khả năng thanh khoản, khả năng chi trả, kể cả trong trường hợp Kho bạc Nhà nước thu hồi trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn, cũng như duy trì đầy đủ các tỷ lệ an toàn theo quy định./.

(Vietnam+)
#Kho bạc Nhà nước #vốn huy động #ngân hàng #tăng trưởng tín dụng #chính sách tiền tệ #Quyết định 1743 #LDR
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