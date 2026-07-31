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Phát triển kinh tế số ASEAN+3 thông qua liên kết về AI, năng lượng và thanh toán

ASEAN+3 cần triển khai chiến lược phối hợp giữa phát triển AI, hạ tầng năng lượng và hệ thống thanh toán nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh số, giảm phụ thuộc vào hạ tầng tài chính dựa trên đồng USD.

Nguyễn Hà
Phát triển kinh tế số ASEAN+3 thông qua liên kết về AI, năng lượng và thanh toán

Các quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - hay còn gọi là ASEAN+3 - cần đẩy mạnh liên kết trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng năng lượng và hệ thống thanh toán số nhằm nâng cao khả năng tự chủ về hạ tầng tài chính và thanh toán số, trong bối cảnh AI đang làm thay đổi hoạt động thương mại toàn cầu.

Đây là nhận định được Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) đưa ra ngày 30/7.

Các chuyên gia kinh tế của AMRO cho rằng những quyết định thương mại của các doanh nghiệp AI, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và các mạng lưới thanh toán đang từng bước hình thành một hệ sinh thái tiền tệ mới lấy đồng USD làm trung tâm.

AMRO lưu ý khu vực ASEAN+3 khó có thể ngăn chặn xu hướng này, song có thể tăng cường khả năng tự chủ thông qua việc đẩy mạnh hợp tác khu vực.

Theo AMRO, các nền kinh tế ASEAN+3 cần triển khai chiến lược phối hợp giữa phát triển AI, hạ tầng năng lượng và hệ thống thanh toán nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh số, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng tài chính dựa trên đồng USD.

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(Nguồn: itprotoday)

Cơ quan này khuyến nghị mở rộng năng lực các trung tâm dữ liệu trong khu vực, sử dụng nguồn năng lượng có chi phí hợp lý và ngày càng thân thiện với môi trường để tăng khả năng tiếp cận năng lực tính toán, cũng như cần phát triển các hệ thống thanh toán số được mã hóa bằng đồng nội tệ.

Theo AMRO, những giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số mà không phải phụ thuộc nhiều vào các mạng lưới thanh toán định giá bằng đồng USD, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý duy trì giám sát hiệu quả các giao dịch tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)
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