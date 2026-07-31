Hàn Quốc tham gia dự án xây dựng căn cứ Mặt trăng của NASA

Ngày 31/7, Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) cho biết đã cùng Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tổ chức "Hội thảo Artemis" tại Seoul để thảo luận các phương án hợp tác trong xây dựng và vận hành căn cứ Mặt Trăng, tiến hành lễ ký kết thư bày tỏ ý định tham gia chung nhằm tăng cường hợp tác trong chương trình khám phá Mặt Trăng "Artemis" của Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tháng 3/2026, NASA đã công bố chương trình xây dựng căn cứ Mặt Trăng, trị giá 20 tỷ USD, tại sự kiện "Ignition," quy tụ các quan chức Cơ quan vũ trụ của nhiều quốc gia, cũng như giới thiệu thay đổi trong chiến lược khám phá Mặt Trăng, bao gồm việc tạm dừng chương trình "Gateway," trạm vũ trụ quỹ đạo Mặt Trăng hiện nay.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng căn cứ Mặt trăng theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn một sẽ đưa các xe tự hành không người lái Rover và thiết bị thăm dò tài nguyên lên bề mặt Mặt Trăng để khảo sát nguồn tài nguyên.

Giai đoạn hai tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu và năng lực vận hành để các phi hành gia có thể lưu trú tại đây. Đến năm 2032, NASA đặt mục tiêu triển khai giai đoạn 3 với việc xây dựng căn cứ Mặt Trăng có khả năng duy trì sự hiện diện bán vĩnh trú, cho phép con người ở lại đây trong thời gian dài.

Hội thảo lần này có sự tham gia của ông Carlos Garcia-Galan, người phụ trách tổng thể dự án xây dựng căn cứ Mặt Trăng của NASA. Nội dung thư bày tỏ ý định tham gia chung bao gồm việc KASA sẽ tận dụng năng lực của mình để hỗ trợ các nỗ lực của NASA trong việc xây dựng căn cứ Mặt Trăng - nền tảng quan trọng cho các hoạt động thám hiểm không gian sâu trong tương lai.

Tại hội thảo, hai cơ quan đã thảo luận chuyên sâu về các lĩnh vực năng lực mà Seoul có thể hỗ trợ trong quá trình xây dựng căn cứ Mặt Trăng, nhất trí sẽ xác định cụ thể các công nghệ và phạm vi hợp tác trong thời gian tới./.

NASA công bố kế hoạch xây căn cứ trên Mặt Trăng Căn cứ Mặt Trăng sẽ được xây dựng theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên kéo dài đến năm 2029, tập trung vào thám hiểm bằng robot và thử nghiệm công nghệ trong môi trường Mặt Trăng.