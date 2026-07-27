Khoa học

Các phi hành gia Nga và Mỹ trở về Trái Đất an toàn sau 8 tháng trên ISS

Phi hành đoàn gồm 2 nhà du hành vũ trụ Nga và 1 phi hành gia Mỹ đã hạ cánh an toàn xuống Kazakhstan sau 8 tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Trần Quyên
Trạm Không gian quốc tế (ISS). (Nguồn: NASA)
Trạm Không gian quốc tế (ISS). (Nguồn: NASA)

Phi hành đoàn gồm 2 nhà du hành vũ trụ Nga và 1 phi hành gia Mỹ đã hạ cánh an toàn xuống vùng thảo nguyên ở Kazakhstan vào ngày 26/7, kết thúc sứ mệnh kéo dài 8 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Phi hành gia Chris Williams thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cùng 2 nhà du hành vũ trụ Sergey Kud-Sverchkov và Sergey Mikaev thuộc Tập đoàn Vũ trụ Nga (Roscosmos) đã trở về Trái Đất bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-28. Tàu tiếp đất nhẹ nhàng tại khu vực được chỉ định ở phía Đông Nam thành phố Dzhezkazgan, miền Trung Kazakhstan.

Đây là sứ mệnh không gian đầu tiên của 2 nhà du hành vũ trụ Williams và Mikaev và là sứ mệnh thứ hai của phi hành gia Kud-Sverchkov.

Nhà du hành vũ trụ Mỹ sẽ trở về Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston, trong khi 2 phi hành gia Nga sẽ trở về căn cứ huấn luyện của họ ở ngoại ô Moskva. Các phi hành gia Nga và Mỹ này đã làm việc trên ISS kể từ ngày 27/11.

Trước đó, hôm 14/7, tàu vũ trụ Soyuz MS-29 đã đưa 3 phi hành gia gồm 2 người Nga là Pyotr Dubrov và Anna Kikina cùng 1 người Mỹ là Anil Menon lên ISS trong khuôn khổ sứ mệnh kéo dài 261 ngày. Vụ phóng được thực hiện tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Các phi hành gia này đã gia nhập nhóm các nhà du hành vũ trụ trên ISS gồm 2 phi hành gia Jessica Meir và Jack Hathaway của NASA, phi hành gia Sophie Adenot của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và phi hành gia Andrey Fedyaev của Roscosmos./.

(TTXVN/Vietnam+)
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