SpaceX phóng thành công Starship, triển khai 20 vệ tinh Starlink thế hệ mới

Ngày 25/7 theo giờ Việt Nam, tập đoàn SpaceX đã phóng thành công tên lửa Starship trong chuyến bay thử nghiệm thứ 13, đồng thời triển khai 20 vệ tinh Starlink thế hệ mới lên quỹ đạo, đánh dấu thêm một bước tiến trong chương trình phát triển hệ thống tên lửa có thể tái sử dụng hoàn toàn.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chiều tối 24/7 theo giờ địa phương, tên lửa Starship cao khoảng 124 m được phóng từ căn cứ Starbase ở bang Texas. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ triển khai các vệ tinh ở độ cao khoảng 200 km, tàu Starship tiếp tục bay và hạ cánh xuống Ấn Độ Dương theo đúng kế hoạch.

Theo SpaceX, đây là lần phương tiện quay trở lại khí quyển thành công nhất từ trước đến nay, với tàu vẫn giữ được trạng thái gần như nguyên vẹn sau khi tiếp nước.



Trong khi đó, tầng đẩy Super Heavy không thể thực hiện đầy đủ quy trình hạ cánh do không đủ số động cơ khởi động lại, khiến tầng đẩy rơi xuống Vịnh Mexico.

SpaceX cho biết toàn bộ 33 động cơ đều hoạt động bình thường trong giai đoạn phóng, sau khi công ty thay thế 6 động cơ trước chuyến bay.



Toàn bộ 20 vệ tinh Starlink đã được triển khai thành công và kết nối bằng hệ thống liên lạc laser với mạng lưới Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo. Theo SpaceX, công ty hiện vận hành hơn 10.000 vệ tinh Starlink, tạo thành mạng Internet vệ tinh lớn nhất thế giới.



Chuyến bay cũng thu thập dữ liệu về lớp chắn nhiệt của Starship thông qua các cảm biến và camera gắn trên tàu cũng như trên các vệ tinh Starlink mới.

Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk cho biết công ty đã thu được nhiều dữ liệu hơn dự kiến, phục vụ cho quá trình hoàn thiện thiết kế phương tiện.



NASA theo dõi sát chuyến bay do Starship được lựa chọn làm tàu đổ bộ cho chương trình Artemis III, sứ mệnh dự kiến đưa các phi hành gia trở lại Mặt Trăng. Quyền Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Jared Isaacman đã chúc mừng SpaceX và bày tỏ kỳ vọng những kết quả thu được sẽ góp phần thúc đẩy chương trình thám hiểm không gian của Mỹ.



Theo giới quan sát, thành công của chuyến bay thử nghiệm giúp SpaceX tiến gần hơn tới mục tiêu tái sử dụng hoàn toàn hệ thống Starship và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của NASA.

Tuy nhiên, công ty vẫn cần tiếp tục chứng minh độ tin cậy của phương tiện, đặc biệt là khả năng thu hồi tầng đẩy và hạ cánh chính xác của tàu Starship trước khi có thể thực hiện các sứ mệnh có người lái lên Mặt Trăng và xa hơn là Sao Hỏa./.





Mỹ phê duyệt SpaceX triển khai thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ mới Theo yêu cầu của FCC, SpaceX phải phóng và đưa vào vận hành ít nhất 50% số vệ tinh thế hệ thứ hai được cấp phép trước ngày 1/12/2028 và hoàn tất triển khai toàn bộ số còn lại trước tháng 12/2031.