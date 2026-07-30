Phát hiện loài khủng long sinh sống cách đây 210 triệu năm

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/7, các nhà khoa học cho biết một loài khủng long mới được phát hiện ở Zimbabwe đang cung cấp những manh mối mới về cách các loài động vật này đa dạng hóa, cho thấy chúng đã lan rộng khắp các hệ sinh thái khác nhau ở miền Nam châu Phi.



Các nhà khoa học cho biết việc phát hiện ra loài mới này, được đặt tên là Musango matusadonaensis, dựa trên một bộ xương được khai quật trên bờ hồ Kariba ở miền Bắc Zimbabwe vào năm 2018, và là loài khủng long thứ 5 được xác định từ quốc gia này.



Theo nhóm các nhà cổ sinh vật học quốc tế đứng sau phát hiện trên, loài này sống cách đây khoảng 210 triệu năm trong kỷ Tam Điệp muộn, khi khủng long bắt đầu lan rộng khắp hành tinh nhưng vẫn chưa trở thành loài động vật trên cạn thống trị.

(Hình minh họa) Dấu chân khủng long trên bề mặt lòng sông. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Không giống như những loài khủng long cổ dài khổng lồ tiến hóa hàng triệu năm sau đó, Musango có cấu tạo tương đối nhẹ, dài khoảng 4,5 mét và nặng ước tính 222 kg - khoảng bằng trọng lượng của một con lợn trưởng thành. Loài này được đặt tên theo từ "musango" trong tiếng Shona địa phương, có nghĩa là "sống trong bụi rậm".



Ông Paul Barrett, nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, cho biết: "Cho đến gần đây, người ta vẫn cho rằng các loài khủng long sống khắp miền Nam châu Phi phần lớn là giống nhau".

Phát hiện cho thấy khu vực này thực chất được tạo thành từ nhiều hệ sinh thái riêng biệt, mỗi hệ sinh thái là nơi sinh sống của các loài khủng long khác nhau. Những phát hiện của nhóm ông đã được công bố trên Tạp chí Cổ sinh vật học Hệ thống.



Hóa thạch này nằm trong số những bộ xương khủng long hoàn chỉnh nhất cùng thời được tìm thấy ở Zimbabwe, với xương sống, xương sườn, cánh tay, chân và bàn chân được bảo tồn. Các nhà nghiên cứu ước tính Musango khoảng 8 tuổi và gần như trưởng thành hoàn toàn khi chết. Xương cũng cho thấy nó đã hồi phục sau một chấn thương hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng.

Mặc dù hộp sọ của nó chưa được tìm thấy, các nhà nghiên cứu tin rằng Musango có lẽ là động vật ăn cỏ hoặc ăn tạp, ăn các loại thực vật mọc dọc theo sông và suối.



Năm 2022, các nhà khoa học ở Zimbabwe đã phát hiện ra hóa thạch của loài khủng long cổ nhất châu Phi, từng sinh sống trên Trái Đất khoảng 230 triệu năm trước. Loài khủng long này, được đặt tên là Mbiresaurus raathi, chỉ cao khoảng 1 mét, có đuôi dài và nặng tới 30 kg./.

Loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện tại Thái Lan và Đông Nam Á Nagatitan Chaiyaphumensis thuộc nhóm khủng long sauropod ăn cỏ với cổ và đuôi dài, có chiều dài ước tính từ 27-30m và trọng lượng hơn 26 tấn, tương đương 9 con voi châu Á trưởng thành.

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