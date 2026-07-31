Châu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng, thông qua việc tham gia chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, phi hành gia người Italy Luca Parmitano của ESA cho biết: "Chúng tôi, với tư cách là người châu Âu và người Italy, muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong cuộc đua này."

Ông Luca Parmitano là phi hành gia châu Âu đầu tiên được lựa chọn tham gia sứ mệnh Artemis III.

Theo kế hoạch, Artemis III sẽ được phóng vào năm 2027, đưa 3 nhà du hành vũ trụ của NASA cùng ông Parmitano lên tàu vũ trụ Orion.

Nhiệm vụ sẽ thực hiện các hoạt động trên quỹ đạo nhằm chuẩn bị cho chương trình đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng, đồng thời kết nối với các tàu đổ bộ Mặt Trăng do SpaceX và Blue Origin phát triển.

Ông Parmitano cho biết ông rất bất ngờ khi được lựa chọn tham gia sứ mệnh. Từng giữ cương vị chỉ huy Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), trải qua hơn 366 ngày làm việc ngoài không gian và là người Italy đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian, ông coi đây là cột mốc quan trọng không chỉ đối với bản thân mà còn với ESA và châu Âu.

Để chuẩn bị cho một trong những sứ mệnh không gian phức tạp nhất của NASA trong nhiều năm qua, 4 thành viên phi hành đoàn đang trải qua chương trình huấn luyện chuyên sâu, gồm diễn tập các tình huống khẩn cấp, xử lý sự cố kỹ thuật và thích nghi với điều kiện làm việc trong khoang tàu Orion có không gian sinh hoạt rất hạn chế.

Đánh giá về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vũ trụ, ông Parmitano cho rằng quan hệ giữa châu Âu và Mỹ vẫn rất bền chặt bất chấp những khác biệt về chính trị. Theo ông, các nhà du hành vũ trụ cùng hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy tiến bộ khoa học và mang lại lợi ích cho nhân loại.

ESA hiện là một trong những đối tác quan trọng của chương trình Artemis, trong đó đảm nhiệm chế tạo môđun dịch vụ của tàu Orion, cung cấp điện, nước, ôxy và các hệ thống hỗ trợ sự sống cho phi hành đoàn.

Dù NASA đã tạm dừng một số hạng mục của dự án trạm vũ trụ Lunar Gateway, ESA khẳng định vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chương trình chinh phục Mặt Trăng./.

NASA hướng tới sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng với Artemis III Sau thành công của Artemis II, NASA chuẩn bị cho Artemis III, hướng tới đưa con người trở lại Mặt Trăng và thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong khám phá không gian.