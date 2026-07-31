Hàn Quốc thúc đẩy biện pháp giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 31/7 công bố "Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2026," trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh chia sẻ thông tin hình ảnh y tế thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), coi đây là một trong những giải pháp đổi mới trong lĩnh vực y tế.



Mục tiêu của kế hoạch này là loại bỏ tận gốc sự bất tiện cho bệnh nhân cũng như chi phí y tế phát sinh do việc phải chụp cắt lớp vi tính (CT) hay chụp cộng hưởng từ (MRI) nhiều lần cùng một vị trí cơ thể mỗi khi chuyển viện.



Để đạt được mục tiêu này, Bộ Y tế và Phúc lợi có kế hoạch xây dựng Hệ thống chia sẻ thông tin hình ảnh trước nửa đầu năm 2027, giúp bệnh nhân sử dụng mã QR trên điện thoại thông minh để truyền hình ảnh đến cơ sở y tế mong muốn vào thời điểm tùy chọn.



Từ tháng 12/2026, Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ triển khai trước dịch vụ cho phép các cơ sở y tế ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tra cứu theo thời gian thực lịch sử chụp trước đây của bệnh nhân.



Biện pháp lần này của Chính phủ Hàn Quốc là động thái tiếp theo nhằm xử lý tình trạng chụp chiếu trùng lặp bằng các thiết bị y tế giá trị cao, vấn đề đã tồn tại nhiều năm tại các cơ sở y tế.



Theo số liệu của Cơ quan Giám định bảo hiểm y tế (HIRA), tính đến năm 2025, trong số 944.172 bệnh nhân sau khi chụp CT lần đầu đã đến khám tại bệnh viện khác trong vòng 30 ngày với cùng một bệnh, có tới 26,8% đã phải chụp lại tại bệnh viện mới.

Chụp MRI cũng cho thấy xu hướng tương tự. Trong số 224.894 bệnh nhân chuyển viện vào năm 2025, có 13,8% (tương đương 30.944 người) đã chụp lại MRI trong vòng một tháng.



Do đó, tổng chi phí chi trả không cần thiết yêu cầu Cơ quan Bảo hiểm y tế quốc gia thanh toán trong năm ngoái đã lên tới 65,052 tỷ won (45,4 triệu USD). Điều này đồng nghĩa với việc nguồn tài chính bảo hiểm y tế do người dân đóng góp đã bị lãng phí hoàn toàn.



Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc kỳ vọng rằng khi hệ thống chia sẻ thông tin kết nối dữ liệu hình ảnh giữa các bệnh viện đi vào hoạt động ổn định, gánh nặng chi phí y tế của bệnh nhân sẽ giảm bớt, đồng thời ngăn chặn đáng kể tình trạng thất thoát tài chính bảo hiểm y tế do việc chụp bằng thiết bị đắt tiền không cần thiết./.

Doanh nghiệp thiết bị y tế Hàn Quốc mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc ngày 4/6 đã tổ chức "Hội nghị tư vấn xuất khẩu thiết bị y tế Hàn Quốc-Việt Nam" tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ "Triển lãm K-Med Expo 2026."

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