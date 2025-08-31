Hàn Quốc: Bác sỹ thực tập trở lại bệnh viện, khủng hoảng y tế được khắc phục

Các bác sỹ thực tập vốn đã nghỉ việc để phản đối việc chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y, sẽ quay trở lại bệnh viện, làm dấy lên hy vọng giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhân lực trong dịch vụ y tế.



Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, phần lớn bác sỹ thực tập đã nộp đơn và quá trình tuyển dụng nửa cuối năm tại các bệnh viện gần như đã hoàn tất vào tuần này.

Số bác sỹ thực tập này sẽ bắt đầu trở lại bệnh viện vào ngày 1/9. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc sẽ công bố số lượng cụ thể các bác sỹ thực tập mới hoặc quay trở lại trong những ngày tới.



Tại 5 bệnh viện lớn ở Seoul gồm bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, bệnh viện Severance (thuộc Đại học Yonsei), bệnh viện Asan, bệnh viện Đại học Korea và Trung tâm Y tế Samsung, tỷ lệ nộp đơn lên tới 60 đến 80%, đáp ứng khoảng 70% chỉ tiêu tại mỗi bệnh viện.



Cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc bắt đầu vào tháng 2/2024, khi hàng nghìn bác sỹ thực tập bỏ việc trong khi nhiều sinh viên y khoa tẩy chay các lớp học để phản đối kế hoạch của Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y thêm 2.000 sinh viên lên khoảng 5.000 sinh viên mỗi năm, bắt đầu từ năm 2025.



Các sinh viên y khoa và hiện là các bác sỹ thực tập đã quyết định chấm dứt hành động tập thể sau khi Chính phủ Hàn Quốc thay đổi quyết định vào đầu năm nay, khôi phục hạn ngạch tuyển sinh năm 2026 về mức trước đó là khoảng 3.000 chỉ tiêu.



Theo các chuyên gia y tế, sự trở lại của các bác sỹ thực tập được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng công việc tại các bệnh viện, vốn phụ thuộc rất nhiều vào các bác sỹ thực tập, trước khi xảy ra cuộc biểu tình kéo dài từ đầu năm ngoái.

Các dịch vụ y tế đã bị tạm dừng có thể sẽ được tiếp tục trong tương lai gần, đồng thời thời gian chờ đợi khám chữa bệnh tại bệnh viện cũng có thể được rút ngắn.



Tuy nhiên, ngành y tế Hàn Quốc vẫn còn nhiều thách thức vì ngày càng nhiều bác sỹ thực tập chọn làm việc tại các bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul thay vì các bệnh viện ngoại tỉnh và né tránh các lĩnh vực thiết yếu như phòng cấp cứu, nhi khoa và sản khoa./.

