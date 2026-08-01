Xung đột Hamas-Israel: Hội đồng Hòa bình công bố lộ trình 15 điểm

Ngày 31/7 theo giờ địa phương, Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) đã công bố lộ trình gồm 15 điểm nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hamas đã chấp thuận một kế hoạch tổng thể về giải giáp, mở đường cho tiến trình chấm dứt xung đột và tái thiết vùng lãnh thổ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, văn kiện được công bố cho biết tất cả các bên sẽ cam kết thực hiện đầy đủ kế hoạch hòa bình của Mỹ và Nghị quyết 2803 (2025) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Mọi hoạt động quân sự sẽ chấm dứt ngay khi thỏa thuận có hiệu lực, trong khi việc chuyển sang từng giai đoạn tiếp theo chỉ được tiến hành sau khi một cơ chế kiểm chứng quốc tế xác nhận các điều kiện đã được đáp ứng.

Kế hoạch quy định việc quản trị dân sự tại Gaza sẽ được chuyển giao cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG) - một cơ quan kỹ trị của Palestine có nhiệm vụ điều hành các dịch vụ công, khôi phục hoạt động của các cơ quan dân sự và quản lý tiến trình tái thiết.

Lực lượng cảnh sát Palestine mới sẽ được thành lập và trải qua quá trình tuyển chọn, đào tạo dưới sự hỗ trợ của lực lượng quốc tế.

Về an ninh, lộ trình yêu cầu Hamas và các nhóm vũ trang Palestine giải giáp theo từng giai đoạn. Các loại vũ khí hạng nặng, cơ sở quân sự và hệ thống đường hầm sẽ được bàn giao, niêm phong hoặc phá dỡ dưới sự giám sát quốc tế. Vũ khí cá nhân sẽ do NCAG quản lý theo quy định của pháp luật Palestine.

Theo kế hoạch, Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) sẽ được triển khai tạm thời để hỗ trợ duy trì an ninh, huấn luyện lực lượng cảnh sát Palestine, giám sát việc phân phối viện trợ nhân đạo và phối hợp bảo đảm quá trình chuyển tiếp.

Quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza theo từng giai đoạn, gắn với tiến độ giải giáp và việc NCAG tiếp nhận quyền kiểm soát trên thực địa.

Hội đồng Hòa bình cho biết sẽ phối hợp với NCAG và các đối tác quốc tế triển khai chương trình tái thiết, phục hồi hạ tầng và phát triển kinh tế tại Gaza sau khi xung đột chấm dứt.

Văn kiện cũng đặt mục tiêu tạo nền tảng cho một tiến trình chính trị lâu dài hướng tới quyền tự quyết của người Palestine và giải pháp hai nhà nước.

Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, việc triển khai kế hoạch vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức.

Hamas cho biết việc giải giáp chỉ có thể được thực hiện nếu Israel chấm dứt các hoạt động quân sự, rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza và bảo đảm viện trợ nhân đạo được nối lại, trong khi phía Israel chưa đưa ra tuyên bố chính thức về lộ trình 15 điểm này.

Hội đồng Hòa bình là cơ chế điều phối do Mỹ bảo trợ, thành lập trong khuôn khổ sáng kiến hòa bình Trung Đông được công bố đầu năm 2026 nhằm thúc đẩy tiến trình hậu xung đột tại Gaza, với sự tham gia của các đối tác khu vực và quốc tế.

Cơ chế này có chức năng giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, điều phối viện trợ nhân đạo và hỗ trợ tái thiết Dải Gaza sau chiến sự./.

Hamas chấp nhận nguyên tắc giải giáp hoàn toàn tại Gaza Dự thảo thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza yêu cầu Hamas bàn giao toàn bộ vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ, phá hủy cơ sở sản xuất vũ khí trước khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza.