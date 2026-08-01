Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước bước vào năm đầu triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tăng tốc hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Chủ đề hội nghị được xác định như một mệnh lệnh công tác, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định Việt Nam đang đứng trước cả thời cơ và thách thức, với mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược rộng lớn nhất từ trước đến nay. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm là chuyển hóa các mối quan hệ đối ngoại thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò đại diện toàn diện của quốc gia, chủ động nghiên cứu, dự báo, cảnh báo sớm các rủi ro về thương mại, tiêu chuẩn xanh và kiểm soát công nghệ; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, kết nối đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân.

Bên cạnh đó, cần coi trọng bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, an ninh, an toàn cơ quan đại diện và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết đã giao rà soát chế độ, chính sách đối với cán bộ công tác ở nước ngoài, nhất là tại địa bàn khó khăn.

Thay mặt toàn ngành, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định sẽ quán triệt và triển khai hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.