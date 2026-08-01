Việt Nam kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong triển khai đối ngoại tại Trung Đông

Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ cùng trường phái ngoại giao linh hoạt, mềm dẻo của Việt Nam đã được vận dụng hiệu quả trong xử lý các vấn đề tại Trung Đông, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững quan hệ với các đối tác, vừa bảo đảm an toàn cho công dân và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel.

Đây là chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Tel Aviv nhân Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22.

Theo Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn, trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Việt Nam luôn kiên định nguyên tắc, nhất quán về lập trường nhưng linh hoạt, mềm dẻo trong phương thức triển khai. Đây chính là biểu hiện sinh động của trường phái ngoại giao vừa vững gốc về lợi ích quốc gia-dân tộc, vừa uyển chuyển trong ứng xử, thích ứng với từng tình huống cụ thể.

Đối với vấn đề Israel-Palestine, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thường xuyên khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, coi đây là con đường cơ bản, lâu dài và bền vững để giải quyết xung đột. Việt Nam ủng hộ Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, chấm dứt bạo lực, quay trở lại bàn đàm phán và tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn cho biết lập trường khách quan, cân bằng và mang tính xây dựng của Việt Nam đã được phía Israel ghi nhận và đánh giá cao. Trong các cuộc tiếp xúc, phía Israel bày tỏ mong muốn duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đánh giá về quan hệ song phương, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn nhấn mạnh nền tảng chính trị-ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước đang tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác kinh tế-thương mại. Sau gần 2 năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA) có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại đạt khoảng 1,93 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Israel tăng mạnh tới 35,7%.

Bên cạnh thương mại, hợp tác đầu tư cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp Israel quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, y tế và an ninh mạng. Một số tập đoàn lớn như Tập đoàn Baran - một trong những tập đoàn kỹ thuật và quản lý dự án hạ tầng lớn nhất của Israel, đang có kế hoạch khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới, cho thấy niềm tin ngày càng gia tăng của doanh nghiệp Israel đối với môi trường đầu tư của Việt Nam.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang tập trung thúc đẩy mạnh mẽ ngoại giao kinh tế và ngoại giao khoa học-công nghệ theo 3 định hướng trọng tâm. Định hướng thứ nhất là đưa hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Đại sứ quán chủ động nghiên cứu, đánh giá thị trường công nghệ Israel - một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới - để tìm kiếm các đối tác phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Trên cơ sở đó, thúc đẩy không chỉ chuyển giao công nghệ mà còn hướng tới hợp tác nghiên cứu, phát triển chung các công nghệ lõi, có giá trị chiến lược lâu dài.

Định hướng thứ 2 là tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai nước, bao gồm doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Đại sứ quán đã và đang làm cầu nối giới thiệu nhiều cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Israel như Đại học Hebrew, Đại học Ben-Gurion, Viện Công nghệ Technion, Công ty Qarakal Quantum hay Trung tâm Y tế Sheba tới các đối tác Việt Nam, qua đó mở rộng không gian hợp tác thực chất.

Định hướng thứ 3 là đẩy mạnh các hoạt động kết nối trực tiếp, thực chất giữa các đối tác hai nước. Đại sứ cho biết thời gian qua, Đại sứ quán đã tổ chức và hỗ trợ nhiều hoạt động xúc tiến hợp tác, trong đó nổi bật là Hội thảo về nông nghiệp công nghệ cao tổ chức đầu tháng 7 với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu hai nước, tạo hiệu ứng tích cực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Trước đó, nhiều đoàn công tác của Việt Nam cũng đã được hỗ trợ làm việc trực tiếp với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu hàng đầu của Israel, góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, giáo dục, y tế và chuyển giao công nghệ.

Chia sẻ cảm nhận sau hơn 2 tháng nhận nhiệm sở, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn cho biết ông nhận thấy vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được đánh giá cao trong mắt chính giới, giới doanh nghiệp, học giả và truyền thông Israel.

Theo Đại sứ, điều này phản ánh rõ nét hiệu quả của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, cũng như việc vận dụng linh hoạt và sáng tạo trường phái ngoại giao trong thực tiễn.

Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khẳng định sẽ tiếp tục lấy ngoại giao kinh tế và ngoại giao khoa học-công nghệ làm trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân nhằm củng cố nền tảng chính trị - xã hội cho quan hệ song phương. Qua đó, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Israel phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước./.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Hiện thực hóa đường lối đối ngoại kỷ nguyên mới Đây là dịp để cán bộ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, đánh giá tình hình quốc tế đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ ở giai đoạn tiếp theo.