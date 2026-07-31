Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh

Chiều 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo Quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, đến công tác và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chúc mừng đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị công tác.

Việc đồng chí nhận nhiệm vụ tại Tây Ninh sẽ góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng điều động về công tác tại Tây Ninh.

Đồng chí khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, gần dân, sâu sát cơ sở cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức chia tay và tri ân đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và đồng chí Đoàn Trung Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến sinh ngày 24/4/1971, quê tỉnh Vĩnh Long; trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bến Tre, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quyền Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũ.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; tháng 1/2026 được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 7/2026, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030./.

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