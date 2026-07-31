Chính trị

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Nguyễn Sinh Nhật Tân

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê quán: Nghệ An. Trình độ: Thạc sỹ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nguyễn Sinh Nhật Tân #Luật Thương mại #Cử nhân Luật Quốc tế
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Những thành tựu về bảo đảm quyền con người của Việt Nam, trong đó có nỗ lực đổi mới mô hình phát triển, thực hiện tinh giản bộ máy, chính quyền ba cấp, ban hành và triển khai các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là các chính sách về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bình đẳng giới và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, đã được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. (Ảnh: TTXVN)

Lật tẩy chiêu trò đánh tráo khái niệm về nhân quyền

Nhiều đối tượng dùng chiêu trò "đánh lận con đen," mượn danh “bảo vệ nhân quyền” để đánh tráo khái niệm của hai vấn đề hoàn toàn khác nhau: bảo đảm quyền con người và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Lễ Thượng cờ ASEAN. (Ảnh: TTXVN phát)

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN

Lễ thượng cờ ASEAN trở thành thông lệ đáng tự hào của các thành viên và Ban Thư ký ASEAN, thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của ASEAN.