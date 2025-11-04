Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số bộ, cơ quan

Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số bộ, cơ quan.

Cụ thể, tại Quyết định số 2436/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định số 2435/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định số 2438/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đỗ Thanh Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Quyết định số 2432/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Ngọc, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 2 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2./.

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng Thủ tướng cho biết các đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.