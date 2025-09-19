Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 19/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2096/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tại Quyết định số 2098/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Đồng thời, tại Quyết định số 2099/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng./.

Thủ tướng quyết định nhân sự Bộ Quốc phòng và Thông tấn xã Việt Nam Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2087/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/9/2025.