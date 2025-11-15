Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2490/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7 đối với Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/1/2026.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm sinh năm 1968; lý luận chính trị: Cao cấp; chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quân sự.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7 từ tháng 1/2021.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm từng giữ các chức vụ: Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 7; Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Cũng trong ngày 14/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2489/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lương Đình Hưng, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam./.

