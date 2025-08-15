Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7

Sau 2,5 ngày làm việc, chiều 15/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, thực sự mẫu mực, tiêu biểu, trí tuệ, đổi mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 đồng chí.

Đảng ủy Quân khu 7 khóa XI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành họp Phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII gồm 13 đồng chí chính thức, 2 đồng chí dự bị.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI đã tập trung thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; thảo luận các nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc ghi nhận, đánh giá cao các đại biểu dự Đại hội đã thể hiện tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc khẳng định thành công của Đại hội là khởi đầu rất thuận lợi để toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đoàn kết thành một khối thống nhất, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa mọi nguồn lực, triển khai thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu sẽ phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng," nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống với quyết tâm nâng cao sức mạnh của nền Quốc phòng toàn dân, Biên phòng toàn dân, gắn chặt thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn chiến lược trọng điểm phía Nam của Tổ quốc.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã ra mắt tại Đại hội./.

Quân khu 7 phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ đạo Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.