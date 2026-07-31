Chính trị

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Tư lệnh Quân khu 1, quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7/2026.

Nguyễn Xuân Tùng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 về việc bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
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