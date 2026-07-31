Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Cục Lãnh sự và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho các Lãnh sự danh dự hoàn thành sứ mệnh cao quý của mình.