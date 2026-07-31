Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 về việc bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7/2026./.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quân đội phải nhìn xa hơn, tham mưu chiến lược sâu hơn
Thủ tướng đề nghị quân đội phải nhìn xa hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về KT-XH, ngoại giao; nhận diện nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống.