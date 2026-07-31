Hội nghị Ngoại giao 33: Đối ngoại kết nối nguồn lực phục vụ phát triển đất nước

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đối ngoại cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời trở thành cầu nối hiệu quả để huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt và khoa học-công nghệ trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Paris trước thềm Hội nghị Ngoại giao 33, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cho rằng bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với công tác đối ngoại ngày càng cao hơn. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, các cơ quan đại diện cần chủ động hơn trong việc nắm bắt xu thế, dự báo tình hình và tham mưu những định hướng hợp tác có giá trị lâu dài cho đất nước. Đây cũng là yêu cầu để đối ngoại tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng dư địa hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế vẫn còn rất lớn trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, mỗi cơ quan đại diện không chỉ thực hiện tốt vai trò cầu nối về chính trị, ngoại giao, mà còn cần trở thành điểm kết nối tin cậy giữa các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác nước ngoài.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, điều quan trọng là chuyển hóa những khuôn khổ hợp tác và sự tin cậy chính trị ở cấp cao thành các chương trình, dự án và kết quả cụ thể, qua đó đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Muốn vậy, cơ quan đại diện phải luôn bám sát nhu cầu phát triển của đất nước, đồng thời hiểu rõ thế mạnh, mối quan tâm và cách thức vận hành của nước sở tại để chủ động xác định những lĩnh vực có thể tạo giá trị lâu dài, kết nối đúng đối tác và kiên trì thúc đẩy các sáng kiến hợp tác đi đến kết quả cụ thể.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, một nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại là phát huy vai trò kết nối giữa trong nước với các mạng lưới tri thức, đổi mới sáng tạo và các trung tâm khoa học-công nghệ hàng đầu thế giới. Việc mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ chuyên gia quốc tế sẽ góp phần đưa những tri thức mới, công nghệ mới và mô hình phát triển tiên tiến đến gần hơn với Việt Nam, tạo thêm động lực cho quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đề cập đến vai trò của đối ngoại trong huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp đang tạo điều kiện thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, Pháp có thế mạnh về hạ tầng giao thông, hàng không - vũ trụ, khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, năng lượng, y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời cũng là những lĩnh vực mà hai nước có nhiều điều kiện để bổ trợ cho nhau.

Nhiều tập đoàn hàng đầu của Pháp mong muốn tham gia sâu hơn vào các chương trình phát triển lớn của Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng giao thông, hàng không-vũ trụ, y tế, AI và chuyển đổi số.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, cùng với việc tiếp tục mở rộng không gian hợp tác, điều quan trọng là xác định đúng các lĩnh vực ưu tiên và tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả một số dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo sức lan tỏa đối với nền kinh tế. Nếu lựa chọn được những dự án phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của phía Pháp, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai, những dự án này sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hai nước và mang lại lợi ích thiết thực cho quá trình phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh việc kết nối các nguồn vốn và dự án đầu tư, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh cần chú trọng hơn đến những giá trị đi kèm như đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận tri thức và kinh nghiệm quản trị, nâng cao năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất và cung ứng.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm đối tác, xây dựng dự án và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nhằm từng bước chuyển các tiềm năng và cam kết hợp tác thành những kết quả cụ thể, bền vững, đóng góp thiết thực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh và khó lường, đổi mới trước hết phải bắt đầu từ tư duy và phương thức làm việc. Các cơ quan đại diện cần chủ động hơn, nhạy bén hơn trước những biến động của tình hình quốc tế, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu, tham mưu, kết nối và triển khai các hoạt động đối ngoại.

Mỗi cán bộ ngoại giao không chỉ cần am hiểu địa bàn mà còn phải có khả năng phát hiện cơ hội hợp tác, kết nối các nguồn lực và đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp và người dân trong quá trình hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới, phát triển năng động, đồng thời là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng nhấn mạnh uy tín và vị thế của đất nước không chỉ được xây dựng từ những thành tựu phát triển trong nước mà còn được bồi đắp thông qua những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng giá trị của một cơ quan đại diện không chỉ nằm ở việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại thường xuyên, mà quan trọng hơn là khả năng tham mưu đúng, kết nối hiệu quả và kiên trì thúc đẩy các chương trình hợp tác cho đến khi mang lại kết quả cụ thể. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ ngoại giao không ngừng trau dồi bản lĩnh, chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghiên cứu và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của tình hình quốc tế.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, việc cơ quan đại diện thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, đồng hành hiệu quả cùng các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong nước, cũng chính là đóng góp thiết thực vào việc nâng cao vị thế và uy tín của đất nước./.

Đối ngoại mở rộng không gian phát triển đất nước Không chỉ mở rộng quan hệ, đối ngoại còn góp phần giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế đất nước.