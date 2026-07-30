Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (Chương trình số 32-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Toàn văn Chương trình số 32-Ctr/TW như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (sau đây gọi là Nghị quyết), Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển gắn với xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và bảo đảm an ninh con người.

2. Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, tổ chức đảng, lộ trình triển khai thực hiện, cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình trong quá trình tổ chức thực hiện. Nêu cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, sớm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, gắn với đường lối, chủ trương của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống Nhân dân.

II- CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (tháng 7/2026).

2. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành (hoàn thành trong tháng 8/2026 và chỉ đạo thực hiện thường xuyên).

3. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trong phạm vi phụ trách (hoàn thành trong tháng 8/2026).

III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội từ Trung ương đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng truyền thông số. Chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò đặc biệt quan trọng của xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm công dân; văn hóa Đảng gắn với tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; văn hóa công vụ gắn với liêm chính, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật thực thi và tinh thần phục vụ Nhân dân; văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội; văn hóa số gắn với chuẩn mực ứng xử, đạo đức, trách nhiệm và văn minh trên môi trường số. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. Khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết, hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng chiến lược, chương trình quốc gia, đề án về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

4. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; xây dựng cơ chế đánh giá định kỳ gắn với hệ tiêu chí và chỉ số đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao; chấn chỉnh những nơi thực hiện Nghị quyết còn hạn hạn chế, yếu kém.

5. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, có giải pháp, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

IV- NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đảng ủy Quốc hội

- Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa Nghị quyết, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nhất là trong các lĩnh vực quản trị xã hội hiện đại; bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh con người, an ninh mạng, an toàn dữ liệu; phát triển văn hóa, đạo đức, chuẩn mực xã hội và văn hóa số; giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, an ninh y tế và phát triển dân số; phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, phát triển nông thôn, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; chính sách xã hội, an sinh xã hội; huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho xây dựng xã hội...

- Chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo quyết định các vấn đề quan trọng về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển trong các quy hoạch ngành, lĩnh vực cấp quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, các dự án, công trình quan trọng quốc gia (hoàn thành theo chương trình công tác hằng năm và theo giai đoạn).

- Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và trách nhiệm giải trình trong thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển... (thực hiện thường xuyên).

2. Đảng ủy Chính phủ

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động (hoàn thành trong tháng 8/2026).

- Chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi pháp luật về những nội dung có liên quan đến xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (cơ bản hoàn thành trong các năm 2026, 2027 và 2028); ban hành Bộ tiêu chí xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và các bộ chỉ số chuyên ngành gồm: quản trị xã hội hiện đại; an ninh con người; an sinh xã hội; chất lượng sống; hạnh phúc xã hội và niềm tin xã hội (hoàn thành trong quý I/2027).

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đẩy mạnh xây dựng mô hình quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước; số hóa các quy trình quản lý và thực hiện xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa công dân, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa số (thực hiện từ tháng 8/2026 và tiến hành thường xuyên).

- Chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết (thực hiện từ tháng 8/2026).

3. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trong quý III/2026 và thực hiện thường xuyên).

- Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (thực hiện thường xuyên).

4. Ban Tổ chức Trung ương

Chủ trì nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; lồng ghép các nội dung của Nghị quyết vào công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

5. Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chủ trì tham mưu đưa việc thực hiện Nghị quyết vào chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của Đảng.

6. Đảng ủy Công an Trung ương

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về nội dung, kết quả thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 7/2026).

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết (hoàn thành kế hoạch trong quý III/2026; tổ chức thực hiện theo kế hoạch).

7. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Xây dựng và lan tỏa văn hóa Đảng; chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết; phản bác các quan điểm sai trái, đi ngược lại chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (thực hiện từ tháng 8/2026 và chỉ đạo thực hiện thường xuyên).

8. Đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý xã hội; xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và chuẩn mực xã hội; tổ chức nền quản trị xã hội hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, an ninh con người; phòng ngừa, kiểm soát rủi ro xã hội; xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam; nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; phát triển dân số bền vững; hoàn thiện chính sách an sinh xã hội hiện đại, bao trùm, linh hoạt, bảo đảm công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng, củng cố các lực lượng nòng cốt và thiết chế xã hội trong tổ chức thực hiện quản lý xã hội; tăng cường, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế trong xây dựng và quản trị xã hội; bảo đảm nguồn lực và cơ chế phân bổ hiệu quả cho xây dựng và quản trị xã hội; thực hiện thí điểm các mô hình, cơ chế đột phá xây dựng địa phương kiểu mẫu.

- Tham mưu xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

9. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Bộ Chính trị (hoàn thành trong tháng 8/2026).

10. Văn phòng Trung ương Đảng

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả và những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo (thực hiện thường xuyên).

(Có Phụ lục danh mục các nhiệm vụ, đề án quan trọng kèm theo)

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động.

2. Các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động ở địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách.

3. Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.