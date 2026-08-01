Hiệp định bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam tiến thêm bước mới tại Pháp

Chính phủ Pháp vừa trình Quốc hội dự luật cho phép phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA) - bước đi mới trong quá trình đưa hiệp định này vào thực thi.

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn thông cáo của Chính phủ Pháp cho biết dự luật trên được Bộ trưởng Ngoại giao và châu Âu trình tại phiên họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 27/7 trước khi chuyển tới Quốc hội xem xét.

EVIPA - hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên với Việt Nam - được ký tại Hà Nội ngày 30/6/2019, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa EU và Việt Nam, đồng thời tăng cường bảo hộ các hoạt động đầu tư của hai bên.

EVIPA được thúc đẩy trong bối cảnh EU và Pháp tăng cường hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đẩy mạnh quan hệ chiến lược với Việt Nam.

Hiệp định này bổ sung cho Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam (EVFTA), có hiệu lực từ tháng 8/2020, đồng thời góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Pháp và Việt Nam được thiết lập vào tháng 10/2024.

Theo Chính phủ Pháp, EVIPA xây dựng khuôn khổ pháp lý thống nhất về bảo hộ đầu tư giữa các nước thành viên EU và Việt Nam, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, đồng thời thay thế cơ chế trọng tài đầu tư truyền thống bằng một hệ thống tài phán giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước. Khi có hiệu lực, hiệp định sẽ thay thế Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương giữa Pháp và Việt Nam ký năm 1992.

Chính phủ Pháp đánh giá EVIPA sẽ góp phần tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.

Hiện có hơn 250 doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại Việt Nam, tạo việc làm cho khoảng 26.000 lao động trên nhiều lĩnh vực.

EVIPA được ký cùng thời điểm với EVFTA vào năm 2019. Tuy nhiên, khác với EVFTA, hiệp định này chỉ có thể có hiệu lực sau khi được tất cả các quốc gia thành viên EU hoàn tất thủ tục phê chuẩn theo quy định của từng nước./.

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam Đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển sang Mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; hình thành đồng bộ các mô hình thành phần của mô hình phát triển.

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