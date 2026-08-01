Lo ngại nguồn cung giúp giá dầu chốt tháng 7 ở mức cao

Giá dầu thô thế giới chốt phiên 31/7 tăng hơn 1 USD/thùng, kết thúc tháng 7/2026 với mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2026, khi mối lo ngại về nguồn cung toàn cầu gia tăng do xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Trong tháng 7/2026, giá dầu Brent tăng 24% và giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 21%.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,09 USD, tương đương 1,2%, lên 90,12 USD/thùng trong phiên cuối tuần, trong khi giá dầu WTI tăng 1,08 USD, tương đương 1,3%, lên 84,67 USD/thùng.

Lo ngại giá tăng về nguy cơ nguồn cung thắt chặt đã đẩy giá dầu tăng gần 8% trong phiên 29/7, khi các cuộc không kích tại Trung Đông bùng phát trở lại. Cuối phiên này, giá dầu Brent tăng 6,65 USD, tương đương 7,91%, lên 90,74 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 5,2 USD, tương đương 6,56%, lên 84,46 USD/thùng.

Trong các phiên còn lại, giá dầu giảm mạnh trước những tín hiệu cho thấy xung đột hạ nhiệt. Chốt phiên 27/7, giá giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần và tiếp tục giảm khoảng 5% xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào phiên 28/7, sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran vào cuối tuần trước, mang đến hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ngày 31/7, Iran tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ, đánh dấu thêm một bước leo thang trong cuộc đối đầu giữa hai nước tại khu vực Trung Đông.

Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, các tàu "không tuân thủ quy định" đã bị tấn công và buộc phải dừng hành trình, trong khi bốn tàu chở dầu khác lập tức đổi hướng, quay trở lại vị trí ban đầu.

Theo dữ liệu theo dõi tàu của nền tảng Kpler, hai tàu chở dầu thô cỡ lớn chở dầu từ vùng Vịnh đã rời khỏi eo biển Hormuz vào ngày 31/7, mặc dù lưu lượng giao thông qua tuyến đường thủy này vẫn thưa thớt. Trong khi đó, 29 tàu chở hàng đã đi qua eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ vào ngày 30/7.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, cản trở hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này qua Biển Đỏ, một tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz.

Saudi Arabia đang thúc đẩy một liên minh nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng tại eo biển Bab El-Mandeb, Biển Đỏ và Vịnh Aden, tất cả đều là những điểm nghẽn quan trọng đối với nguồn cung năng lượng./.

Giá dầu châu Á hạ nhiệt khi nguồn cung "vàng đen" gia tăng Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,44 USD, tương đương 1,6%, xuống 87,59 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,59 USD, tương đương 1,9%, xuống 82 USD/thùng.