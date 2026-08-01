Chính phủ Nga gia hạn cấm xuất khẩu nhiên liệu đến đầu năm 2027

Theo một tuyên bố của Nội các Nga ngày 30/7, chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm tạm thời mới đối với việc xuất khẩu xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và dầu khí, nhằm duy trì sự ổn định trên thị trường nhiên liệu trong nước.

Lệnh cấm tạm thời xuất khẩu nhiên liệu sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 đến ngày 31/1/2027. Tuy nhiên, từ ngày 1/9 các hạn chế sẽ được dỡ bỏ đối với dầu diesel và nhiên liệu hàng hải, cũng như dầu khí xuất khẩu từ Nga bởi các nhà sản xuất trực tiếp.

Hơn nữa, xuất khẩu nhiên liệu theo các thỏa thuận liên chính phủ quốc tế và nhằm mục đích viện trợ nhân đạo cho các nước ngoài, vẫn được tiến hành.

Hiện lệnh cấm xuất khẩu xăng đối với tất cả các bên tham gia thị trường đang có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2026. Lệnh cấm vận không áp dụng cho các lô hàng theo thỏa thuận liên chính phủ hoặc viện trợ nhân đạo.

Hôm 25/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Nga sẽ kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng cho đến hết năm 2026 nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định trong nước.

Cho đến nay, tình hình khan hiếm nhiên liệu tại Nga từ tháng 6 đã được cải thiện. Hôm 29/7 Thứ trưởng thứ nhất Bộ Năng lượng Liên bang Nga Pavel Sorokin tuyên bố, tình hình cung cấp nhiên liệu ở các khu vực hoàn toàn được kiểm soát và mọi khó khăn phát sinh đều được giải quyết kịp thời.

Quyết định tiếp tục gia hạn cấm xuất khẩu xăng được dự đoán trước, theo nhận định của Igor Yushkov, chuyên gia tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ, do nguồn cung xăng trong nước vẫn thiếu.

Theo ước tính của ông, trong các năm trước cũng chỉ 10% sản lượng xăng trong nước được xuất khẩu, đối với dầu diesel, con số này là khoảng 50%./.

Quyết định cấm xuất khẩu diesel của Nga gây áp lực lên thị trường nhiên liệu Theo giới phân tích, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động lọc dầu hoặc xuất khẩu của nước này đều có thể tác động đáng kể tới thị trường nhiên liệu toàn cầu.

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