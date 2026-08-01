Hội nghị Ngoại giao 33: Nền tảng hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada

Nhân Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đang diễn ra tại Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang khẳng định những thành tựu đối ngoại thời gian qua đã góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để quan hệ Việt Nam-Canada phát triển sâu rộng, thực chất hơn và hướng tới nâng cấp trong năm 2026.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng đối ngoại Việt Nam thời gian qua đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt trong việc nâng cao vị thế quốc tế và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Những kết quả này càng có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới đang trải qua giai đoạn biến động sâu sắc, với cạnh tranh chiến lược gia tăng, chuỗi cung ứng bị phân mảnh và chuyển đổi công nghệ diễn ra nhanh hơn dự báo. Trước những thay đổi này, Việt Nam vẫn giữ vững thế cân bằng, mở rộng không gian hợp tác và củng cố uy tín quốc tế.

Đại sứ nhắc lại thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La rằng Việt Nam cần chuyển từ thích ứng thụ động sang chủ động định hình tương lai. Theo Đại sứ, điều này đã giúp Việt Nam kiên định các nguyên tắc đối ngoại, đồng thời linh hoạt trong phương pháp triển khai nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển.

Trong tổng thể những thành tựu đối ngoại của Việt Nam, quan hệ với Canada nổi lên là một trong những mối quan hệ có tiềm năng phát triển cao. Hai nước có nhiều lợi ích tương đồng và thế mạnh bổ trợ, nhất là trong phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Canada đang ưu tiên phát triển năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI) và nông nghiệp công nghệ cao, trong khi Việt Nam đẩy mạnh nâng cấp nền công nghiệp, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh. Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng sự hội tụ về nhu cầu và định hướng phát triển đang tạo ra lợi thế đặc biệt để hai nước đưa quan hệ hợp tác lên tầm mức cao hơn.

Đề cập tới Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Đại sứ dẫn lại định hướng của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng đối ngoại phải tiếp tục giữ vai trò tiên phong, góp phần tạo dựng thế và lực mới cho phát triển đất nước.

Theo Đại sứ, tinh thần này đòi hỏi Việt Nam phải chủ động hơn trong hội nhập, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và tích cực tham gia định hình các khuôn khổ, chuẩn mực hợp tác mới.

Đối với quan hệ Việt Nam-Canada, Nghị quyết 59 mở ra khuôn khổ hợp tác rộng lớn hơn, đồng thời đòi hỏi hai bên triển khai các cam kết một cách cụ thể và thực chất trong từng lĩnh vực. Trong thương mại, hai nước cần thúc đẩy các dòng thương mại chất lượng cao, gắn với tiêu chuẩn xanh và chuỗi cung ứng bền vững. Trong đầu tư, các dự án chiến lược về hạ tầng, năng lượng và công nghiệp xanh cần được ưu tiên.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là những lĩnh vực Việt Nam có thể tăng cường hợp tác với Canada, nhất là về công nghệ sạch, nông nghiệp thông minh, vật liệu mới và AI. Hai bên đồng thời có điều kiện xây dựng những mô hình hợp tác mới về năng lượng tái tạo, giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn. Theo Đại sứ, những định hướng này phù hợp với lợi thế bổ trợ của hai nền kinh tế, tạo nền tảng để quan hệ song phương phát triển lên tầm mức cao hơn trong giai đoạn mới.

Bám sát những định hướng lớn của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần “đối ngoại tiên phong, dẫn dắt, tạo động lực cho phát triển.''

Đại sứ Phạm Vinh Quang cho biết cơ quan đại diện sẽ chuyển mạnh từ “ngoại giao bảo vệ không gian phát triển” sang “ngoại giao kiến tạo năng lực phát triển quốc gia”. Đại sứ quán sẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, hướng tới nâng cấp hơn nữa quan hệ trong năm 2026.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, an ninh kinh tế và kết nối chuỗi cung ứng. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 8,6 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm và tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Cùng với việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nhà nước, Đại sứ quán sẽ chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Đây là cộng đồng có trình độ, mạng lưới quan hệ rộng và khả năng hội nhập cao, có thể trở thành cầu nối quan trọng trong hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Theo Đại sứ, việc người Việt tại Canada sở hữu nhiều dự án đầu tư và đóng góp tích cực cho đời sống sở tại cho thấy nguồn lực rất lớn cần được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng gắn bó với quê hương, kết nối hai nước và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới./.

Việt Nam sẵn sàng cùng Canada hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam và Canada đang thúc đẩy nâng cấp quan hệ hợp tác toàn diện, tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác vì lợi ích hai dân tộc.