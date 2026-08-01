Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và các các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem một số hình ảnh đối ngoại bên lề hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham dự Hội nghị tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao; lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; lãnh đạo các tập đoàn lớn và tiêu biểu; các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, vùng lãnh thổ.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, có chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.”

Hội nghị Ngoại giao là diễn đàn quan trọng của ngành Ngoại giao, được tổ chức định kỳ từ năm 1957. Đây là dịp để cán bộ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, đánh giá tình hình quốc tế và công tác đối ngoại, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước và ngành ngoại giao. Hội nghị lần này diễn ra sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV được tổ chức thành công và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cũng đã được tổ chức thành công.

Trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới, Đại hội đã đánh giá cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước đã được nâng lên, là nền tảng quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề ra những đường lối, chủ trương quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong các lĩnh vực nhằm thực hiện hai mục tiêu phát triển 100 năm (đến năm 2030 và 2045).

Đại hội Đảng lần thứ XIV cũng đã xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đất nước ta đang triển khai tích cực, toàn diện việc hoàn thiện hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới mô hình phát triển, đẩy mạnh việc phát triển để tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xã hội, văn hóa, con người, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Trong số đó, Bộ Ngoại giao đã hợp nhất với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và tiếp nhận một số nhiệm vụ của Ban Đối ngoại trước đây, vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, với chủ đề: "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới," Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ tập trung đánh giá tình hình khu vực thế giới, kết quả triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hội nghị lần này có hai yêu cầu quan trọng là quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, cụ thể là đổi mới về tư duy và cách thức tổ chức thực hiện nhằm mục tiêu bao trùm là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hội nghị Ngoại giao 33 sẽ có 18 phiên họp diễn ra trong 9 ngày hội nghị, với sự tham dự chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo chủ chốt; sự tham gia của các ban, bộ, ngành, địa phương, các Trưởng cơ quan đại diện và toàn thể cán bộ nhân viên trong Ngành Ngoại giao.

Các phiên của hội nghị sẽ thảo luận, đánh giá về tình hình thế giới, khu vực trong các năm tới, trong đó có quan hệ của các nước lớn, các nước láng giềng; biên giới lãnh thổ; việc xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới; ngoại giao phục vụ phát triển, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Hội nghị sẽ bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và có những phần nội dung mới như phiên họp về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, các nội dung về đối ngoại Quốc hội và lần đầu tiên sẽ tổ chức cuộc họp giữa ba Bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao trong thời gian Hội nghị. Hội nghị cũng sẽ bàn về vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan đại diện.

Hội nghị dự kiến sẽ thông qua nghị quyết và chương trình hành động để triển khai các kết quả của Hội nghị Ngoại giao lần này.

Theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là cần hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn. Hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu, trao đổi về ba vấn đề liên quan đến nhận thức:

Thứ nhất, hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển của đất nước, đặc biệt là về hai mục tiêu phát triển 100 năm, các đường lối chủ trương đã được Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội thông qua. Cùng với đó là những tư tưởng quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm như về mô hình phát triển mới, các vấn đề đối ngoại và hội nhập quốc tế và nhiều nội dung trong các lĩnh vực quan trọng khác.

Thứ hai là, nhận thức về hiểu đúng nhiệm vụ của đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu và thường xuyên.

Thứ ba là, hiểu đúng và quán triệt những tư tưởng quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Tại Phiên khai mạc, đại diện các bộ, ngành sẽ có các tham luận liên quan đến triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 Sáng 1/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

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