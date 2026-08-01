Tổng thống Trump để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 (giờ địa phương) cho biết Washington đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định năng lực quân sự của Tehran đã bị suy giảm đáng kể sau nhiều tháng giao tranh.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại phiên họp Nội các ở Trại David (bang Maryland), Tổng thống Trump nhận định lực lượng Mỹ đã "làm suy yếu đáng kể" năng lực quân sự của Iran và cho rằng các năng lực còn lại của Tehran cũng sẽ tiếp tục bị vô hiệu hóa nếu nước này không thay đổi lập trường.

Ông Trump đồng thời cáo buộc Iran thiếu thiện chí trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh Mỹ vẫn để ngỏ khả năng giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao nếu Tehran sẵn sàng tham gia các cuộc thương lượng một cách nghiêm túc.

Theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã trình lên Nhà Trắng nhiều phương án quân sự, trong đó có kế hoạch tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn kéo dài từ 10-14 ngày nhằm vào các cơ sở tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự còn lại của Iran.

Kế hoạch được cho là do Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, xây dựng và hiện vẫn đang được Tổng thống Trump xem xét cùng với các lựa chọn khác.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin Nhà Trắng đang nghiêng về phương án gia tăng sức ép quân sự đối với Tehran, nhưng vẫn cân nhắc quy mô và mức độ đáp trả nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Dan Caine, đã bày tỏ quan điểm thận trọng, cho rằng một chiến dịch kéo dài có thể làm tiêu hao đáng kể kho tên lửa đánh chặn và ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ các lực lượng Mỹ cũng như đồng minh tại nhiều khu vực trên thế giới.

Động thái trên diễn ra sau khi Iran tiếp tục tiến hành nhiều vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lực lượng Mỹ và đồng minh tại Trung Đông trong những tuần gần đây.

Đáp lại, quân đội Mỹ đã mở các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm các trung tâm chỉ huy, cơ sở tên lửa và hệ thống máy bay không người lái.

Giới phân tích cho rằng việc Nhà Trắng đồng thời duy trì sức ép quân sự và để ngỏ cánh cửa ngoại giao cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi chiến lược "gây sức ép tối đa," nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang vẫn hiện hữu, trong bối cảnh giới lãnh đạo Iran được cho là còn nhiều khác biệt về cách thức ứng phó với Mỹ.

Một số nguồn tin ngoại giao cho biết các cuộc tiếp xúc thông qua các nước trung gian thời gian qua chưa đạt tiến triển đáng kể, khiến triển vọng nối lại đàm phán vẫn còn nhiều bất định./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập họp Nội các về tình hình Iran và Trung Đông Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đánh giá các phương án tiếp theo đối với Iran sau nhiều tháng giao tranh và Hamas đồng ý giải giáp và chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza.