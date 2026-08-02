Israel nâng mức cảnh báo trước khả năng Mỹ tấn công Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel đã nâng mức cảnh báo và đặt các lực lượng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao trong bối cảnh giới chức nước này đánh giá Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến gần tới quyết định nối lại chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Iran, với quy mô có thể lớn hơn các đợt không kích trước đó.



Báo Jerusalem Post ngày 1/8 dẫn nguồn tin Israel xác nhận các cơ quan an ninh nước này đang theo dõi sát diễn biến và chờ quyết định cuối cùng từ Nhà Trắng. Theo nguồn tin, dù chưa rõ liệu Washington có đề nghị Israel trực tiếp tham gia giai đoạn đầu của chiến dịch hay không, song bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào nhằm vào Iran cũng nhiều khả năng sẽ kéo Israel trở thành mục tiêu trả đũa của Tehran.



Tuy nhiên, một quan chức Israel khẳng định với hãng tin CBS News rằng nước này chưa nhận được thông báo về việc Mỹ đã đưa ra quyết định nối lại toàn diện chiến dịch quân sự chống Iran và cũng chưa được đề nghị tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào.



Trong bối cảnh nguy cơ xung đột leo thang, Đại sứ quán Mỹ tại Israel đã cập nhật khuyến cáo đi lại, kêu gọi công dân Mỹ cân nhắc rời khỏi Israel hoặc chuẩn bị sẵn phương án sơ tán nếu tình hình xấu đi. Đại sứ quán Mỹ tại Jordan, Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia và Iraq cũng ban hành các cảnh báo tương tự.



Cùng ngày, nhật báo Washington Post (WP) đưa tin Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) - Tướng Alexus Grynkewich - đã cảnh báo Lầu Năm Góc rằng lực lượng hải quân đang được triển khai tại Trung Đông hiện không đủ khả năng vừa bảo vệ lãnh thổ Mỹ vừa tiếp tục duy trì năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo nhằm bảo vệ Israel.



Theo WP, Tướng Grynkewich đã đề nghị điều động thêm 1 tàu khu trục của Hải quân Mỹ. Nếu không được tăng cường lực lượng, quân đội Mỹ có thể phải ưu tiên bảo vệ lãnh thổ trong nước, thay vì tiếp tục duy trì đầy đủ lá chắn phòng thủ hỗ trợ Israel.



WP nhận định Hải quân Mỹ đang phải đối mặt với áp lực lớn sau khi chính quyền Tổng thống Trump triển khai lệnh phong tỏa hệ thống cảng biển của Iran nhằm đáp trả việc Tehran đóng cửa Eo biển Hormuz. Diễn biến này đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa qua tuyến hàng hải chiến lược, đồng thời làm gia tăng căng thẳng an ninh và bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu.



Cũng trong ngày 1/8, phong trào Houthi tại Yemen đã bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng này có ý định thu phí đối với tàu thuyền đi qua Eo biển Bab el-Mandeb - tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.



Hãng thông tấn Saba do Houthi kiểm soát dẫn tuyên bố của cơ quan HOCC trực thuộc lực lượng này khẳng định các thông tin nêu trên là không chính xác, đồng thời nhấn mạnh hoạt động quá cảnh qua Eo biển Bab el-Mandeb không phải trả phí.



Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Thông tin trong Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận Moammar al-Eryani ngày 29/7 cáo buộc Houthi tìm cách áp đặt cơ chế thu phí tương tự biện pháp Iran triển khai tại Eo biển Hormuz, nằm ở phía bên kia Bán đảo Arab.



Bab el-Mandeb là tuyến đường biển hẹp nối Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, đồng thời liên kết với Địa Trung Hải thông qua Kênh đào Suez. Trong bối cảnh Eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa, tuyến đường này ngày càng có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ của Saudi Arabia và thương mại hàng hải quốc tế.



Tháng trước, Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, làm gia tăng lo ngại trên thị trường năng lượng. Kể từ đó, lực lượng này thừa nhận đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.



Hiện chưa có thông tin xác nhận độc lập về các cáo buộc liên quan đến kế hoạch thu phí tàu thuyền qua Eo biển Bab el-Mandeb. Tuy nhiên, những diễn biến mới tiếp tục làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải tại tuyến đường kết nối châu Á với châu Âu và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu./.

Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự tại Iran Dù thất bại trong nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự tại Iran, các nghị sỹ đảng Dân chủ hy vọng phản đối có thể thay đổi khi Quốc hội trở lại sau kỳ nghỉ Hè.

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