Xung đột Hamas-Israel: Phản ứng quốc tế về lộ trình hòa bình 15 điểm ở Dải Gaza

Liên minh châu Âu (EU), Anh, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và giới chức Israel đã đưa ra những phản ứng khác nhau sau khi Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) công bố lộ trình 15 điểm nhằm thực thi thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các bên đã thống nhất lộ trình giải giáp hoàn toàn Phong trào Hồi giáo Hamas. Phía Hamas sau đó cũng xác nhận đã đạt được thỏa thuận, mở đường cho việc chấm dứt xung đột và tái thiết Gaza.

Ngày 31/7, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas hoan nghênh thỏa thuận, song cho rằng thành công của thỏa thuận phụ thuộc vào cam kết đầy đủ của tất cả các bên.

Bà Kallas cho rằng cần đáp ứng nhiều điều kiện để thỏa thuận được triển khai hiệu quả, trong đó có việc xác minh sự tuân thủ của Hamas và Israel cuối cùng rút quân khỏi Dải Gaza, đồng thời khẳng định EU sẵn sàng hỗ trợ các bước tiếp theo.

Cùng ngày, báo Times of Israel cho biết Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cũng đánh giá tích cực tiến triển về thỏa thuận giải giáp Hamas. Theo ông, trọng tâm hiện nay phải là thực hiện đầy đủ các điểm trong kế hoạch, trong đó bao gồm việc quân đội Israel rút khỏi Gaza và tất cả các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao UAE coi thỏa thuận giải giáp Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza là dấu mốc quan trọng hướng tới chấm dứt xung đột, củng cố an ninh và ổn định, đồng thời mở đường cho việc khởi động một tiến trình chính trị nhằm đạt được nền hòa bình bền vững.

Bộ Ngoại giao UAE đánh giá cao vai trò của Tổng thống Trump trong việc hỗ trợ các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận, đồng thời biểu dương những nỗ lực tích cực của Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thúc đẩy sự đồng thuận giữa các bên.

Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định lập trường kiên định ủng hộ mọi nỗ lực của khu vực và quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng và đạt được một nền hòa bình công bằng, toàn diện.

UAE cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm cung cấp khẩn cấp, với quy mô lớn, an toàn và không bị cản trở hàng viện trợ nhân đạo và cứu trợ cho người Palestine tại Dải Gaza.

Theo UAE, những nỗ lực này sẽ thúc đẩy một giải pháp chính trị công bằng và lâu dài dựa trên giải pháp hai nhà nước, qua đó mang lại an ninh, ổn định và thịnh vượng cho người dân trong khu vực.

Thỏa thuận vẫn vấp phải sự chỉ trích của một số chính trị gia Israel. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir phản đối thỏa thuận mà Hamas đạt được, trong đó có việc lực lượng này giao nộp vũ khí và Israel từng bước rút quân khỏi Gaza.

Ông Ben Gvir cho rằng việc ngừng các chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas có thể tạo điều kiện để lực lượng này khôi phục năng lực và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, do đó Israel cần duy trì hoạt động quân sự tại Dải Gaza.

Trong khi đó, Chủ tịch đảng Yashar Gadi Eisenkot bày tỏ quan ngại về thỏa thuận giải giáp Hamas do Mỹ công bố ngày 30/7, đồng thời cho rằng kết quả đạt được chưa tương xứng với những tổn thất của Israel và các mục tiêu đề ra trong cuộc chiến. Ông nhấn mạnh Israel không nên để Hamas tiếp tục tồn tại và có khả năng tái vũ trang.

Liên quan điều kiện thực thi thỏa thuận, một nguồn tin chính trị Israel ngày 31/7 cho biết nước này sẽ không rút quân khỏi Dải Gaza cho đến khi Hamas thực hiện việc “giải giáp vũ khí thực chất.”

Đề cập đến đường phân định giữa khu vực do Hamas kiểm soát và khu vực do quân đội Israel nắm giữ, nguồn tin nêu rõ: “Israel đã tái khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ không rút khỏi ‘Đường Vàng’ (Yellow Line) hiện nay, trừ khi Hamas trải qua một tiến trình giải giáp vũ khí thực sự."

Đường Vàng là ranh giới do quân đội Israel vạch ra theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10/2025. Theo đường ranh giới này, Israel hiện kiểm soát khoảng 53% diện tích Dải Gaza.

Trong khi đó, các nhà trung gian hòa giải cho biết giới chức chính quyền Tổng thống Trump cam kết sẽ buộc Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận giải giáp mà Hội đồng Hòa bình công bố, bao gồm việc rút quân khỏi Gaza nếu Hamas thực hiện đầy đủ phần nghĩa vụ của mình.

Trước đó, ngày 30/7, Tổng thống Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình đã đạt được một “thỏa thuận lịch sử” nhằm bảo đảm việc giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza.

Theo ông, đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hòa bình nhiều giai đoạn nhằm chấm dứt xung đột, củng cố an ninh và mở đường cho tiến trình tái thiết Dải Gaza sau chiến tranh.

Sau đó 1 ngày, Hội đồng Hòa bình đã công bố lộ trình gồm 15 điểm nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, Gaza, ngày 30/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo kế hoạch, quyền quản trị dân sự tại Gaza sẽ được chuyển giao cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG), cùng một lực lượng cảnh sát Palestine mới được đào tạo với sự hỗ trợ quốc tế.

Hamas và các nhóm vũ trang Palestine sẽ giải giáp theo từng giai đoạn dưới sự giám sát quốc tế; Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) được triển khai tạm thời, còn quân đội Israel từng bước rút khỏi Gaza tương ứng với tiến độ giải giáp và chuyển giao quyền kiểm soát.

Kế hoạch cũng đề cập việc tái thiết Gaza và thúc đẩy tiến trình chính trị hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Tuy nhiên, Hamas đặt điều kiện Israel chấm dứt hoạt động quân sự, rút toàn bộ lực lượng và nối lại viện trợ nhân đạo, trong khi Israel chưa chính thức công bố lập trường về lộ trình này./.

Hamas chấp nhận nguyên tắc giải giáp hoàn toàn tại Gaza Dự thảo thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza yêu cầu Hamas bàn giao toàn bộ vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ, phá hủy cơ sở sản xuất vũ khí trước khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza.