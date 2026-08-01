Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tại Hội nghị, lãnh đạo một số các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận, nêu bật những thành tựu mà ngành ngoại giao đạt được thời gian qua, đồng thời đề xuất các phương hướng, biện pháp thúc đẩy, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới, đáp ứng với tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết về hội nhập quốc tế và đối ngoại đã xác định rõ đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Khi cơ chế chỉ đạo đang được kiện toàn, nhiệm vụ cấp thiết là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và hiệu quả. Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 cần thống nhất những nhiệm vụ ưu tiên, phương thức phối hợp và kết quả cụ thể sau hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định thế giới diễn biến nhanh, phức tạp nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong, chủ động nhận diện cơ hội, tham mưu kịp thời, mở rộng hợp tác gắn với củng cố tự chủ chiến lược, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển.

Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; tập trung nghiên cứu các vấn đề tác động trực tiếp đến an ninh và phát triển của đất nước như điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, chuyển dịch kinh tế, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh và an ninh dữ liệu; đồng thời phát huy mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài và nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham mưu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại. Các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được.

Ngay sau Hội nghị, kết luận phải được chuyển thành kế hoạch, giao đúng người, xác định thời hạn và kiểm tra thường xuyên. Việc làm được ngay thì bắt tay vào làm; việc còn vướng phải báo cáo; vấn đề vượt thẩm quyền phải trình cùng phương án./.