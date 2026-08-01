Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát huy tối đa nguồn lực kiều bào

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc.

Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.

Một nhiệm vụ quan trọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho quê hương; phát huy trí thức, doanh nhân và mạng lưới chuyên gia.

Phát huy tối đa uy tín của cộng đồng người Việt

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với gần 6,5 triệu người sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó hơn 80% định cư tại các nước phát triển) đang ngày càng khẳng định vị thế, uy tín chính trị, đồng thời sở hữu tiềm lực to lớn về kinh tế, tri thức, khoa học-công nghệ và mạng lưới quan hệ quốc tế sâu rộng. Họ tham gia trực tiếp và đóng góp chủ động vào công cuộc bảo vệ chủ quyền từ sớm, từ xa, xúc tiến đầu tư, thương mại và là cầu nối hữu nghị bền vững giữa Việt Nam với thế giới.

Nhìn nhận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng tiến trình này đòi hỏi những bước chuyển đổi cốt lõi: Từ “kết nối” sang “đồng kiến tạo,” từ “vận động” sang “thể chế hóa nguồn lực,” từ “bảo tồn” sang “lan tỏa giá trị Việt.” Qua đó, khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực của kiều bào phục vụ cho các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.

Tiết mục văn nghệ tham gia dự thi chương trình Giao lưu tiếng Việt của các thanh niên, sinh viên kiều bào. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiệm vụ thời gian tới là nâng tầm vị thế cho cộng đồng, hỗ trợ kiều bào củng cố chỗ đứng vững chắc về cả chính trị lẫn kinh tế tại nước sở tại; xây dựng cơ chế giúp người Việt Nam ở nước ngoài có thể phát huy ảnh hưởng, uy tín, nguồn lực và kinh nghiệm để đóng góp cho quê hương.

Để có thể làm được điều này, ông Nguyễn Trung Kiên cho rằng công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước, gắn kết chặt chẽ với các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm khơi thông và lồng ghép mọi nguồn lực của kiều bào vào tiến trình phát triển đồng bộ.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: BNG)

Giải pháp cụ thể là tăng cường đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin và sự gắn bó của kiều bào; đẩy mạnh lan tỏa văn hóa-tiếng Việt, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài…

Theo ông, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 là dịp để thống nhất nhận thức, tư duy và hành động của ngành đối ngoại cho giai đoạn tiếp theo, là kim chỉ nam để chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 cũng như hoàn thiện các văn kiện, đề án chiến lược liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây chính là nền tảng vững chắc để đưa 6,5 triệu kiều bào ta thực sự trở thành chủ thể đồng hành mạnh mẽ, cùng nhân dân trong nước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hình thành các 'trạm radar chiến lược'

Cùng với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò cầu nối chiến lược về công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho rằng các cơ quan đại diện không chỉ làm nhiệm vụ kết nối giao thương truyền thống, mà cần trở thành các “trạm radar chiến lược,” chủ động phát hiện xu hướng công nghệ mới, cơ hội thị trường mới, nguồn vốn mới và các mô hình phát triển tiên tiến để kịp thời tham mưu cho trong nước.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: BNG)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng các cơ quan đại diện cần tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo và cung cấp thông tin chuyên sâu cho Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hàng hóa Việt Nam có nhiều cơ hội mới để tăng cường xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Đại sứ quán sẽ nghiên cứu sát hơn nữa nhu cầu của đối tác Campuchia và tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các hoạt động xúc tiến, quảng bá thương mại tại địa bàn.

Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng mạng lưới kết nối đa tầng gồm chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và cộng đồng chuyên gia quốc tế. Đây chính là nền tảng để đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng quan điểm đó, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cơ quan đại diện là kết nối, hỗ trợ đời sống cộng đồng kiều bào. Tuy nhiên, công tác đối ngoại không dừng lại ở việc hỗ trợ mà phải tiến tới phát huy mạnh mẽ nguồn lực to lớn từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - nguồn lực đang ngày càng phát triển và đóng vai trò ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng. (Nguồn: ĐSQ)

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, lĩnh hội đầy đủ tinh thần định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài cần không ngừng nỗ lực, tích cực, chủ động đổi mới tư duy và phương pháp tiếp cận để linh hoạt hơn, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của người dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài./.

Hội nghị Ngoại giao 33: Bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia, dân tộc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định yêu cầu tăng phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.